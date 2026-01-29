Linux после Торвальдса. Готов план по передаче власти над разработкой ОС после ухода основателя

Сообщество разработчиков ядра Linux разработало план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы заменить Линуса Торвальдса. Это создатель Linux, и он по-прежнему во главе сообщества, хотя раньше он покидал этот пост, хотя и ненадолго. Однако он не молодеет – сейчас ему 56 лет, и он регулярно унижает других участников сообщества, вынуждая их уходить.

На Торвальдсе все не закончится

В сообществе разработчиков ядра Linux созрел план действий на случай, если Линус Торвальдс (Linux Torvalds) прекратит возглавлять его, пишет Tom’s Hardware. Торвальдс стоит у истоков Linux и является его создателем – первую сборку ядра он показал в 1991 г. С тех пор минуло 35 лет, но Торвальдс по-прежнему у руля.

Между тем, «отец» Linux не молодеет. На момент выхода материала ему было 56 лет, и ранее он уже предпринимал несколько попыток уйти с поста руководителя сообщества. К примеру, в 2018 г. он передал бразды правления, чтобы немного отдохнуть и, по его собственным заявлениям, научиться нормально общаться с людьми. Однако продержался он всего несколько дней, после чего вновь возглавил коллектив.

Да и по части тренировки уважения к другим людям, по крайней мере, в устной и письменной речи, Торвальдс совершенно не преуспел. С возрастом он все чаще срывается на других разработчиках, обзывает и унижает их. В результате многие из них, включая ключевых участников сообщества Linux, уходят от него.

Krd / WIkipedia Торвальдс руководит сообществом три десятка лет

Торвальдс и сам признает, что сообщество Linux постепенно «седеет и стареет» (getting grey and old). К примеру, в 2025 г. одна из версий ядра вышла позже назначенного срока лишь потому, что Торвальдс попросту забыл нажать кнопку «опубликовать». В этом он признался лично.

Прикрыть тылы

Важно отметить, что у сообщества Linux до сих пор не было утвержденного плана на случай внезапного ухода Торвальдса с должности руководителя сообщества. Итоговый его вариант был подготовлен всего лишь несколько дней назад.

План этот универсален в том плане, что будет задействован вне зависимости от причин ухода Торвальдса – по личным мотивам, из-за какого-нибудь происшествия и пр. Как пишет Tom’s Hardware, план сам по себе довольно прост, но его предложено активировать только в случае внезапного ухода Торвальдса – к нему нельзя будет прибегнуть в случае плавной и согласованной передачи руководства.

В экстренной ситуации сообщество разработчиков ядра сначала найдет временного управляющего. Им может стать или последний на тот момент организатор Maintainer Summit (конференции для разработчиков, связанных с проектами с открытым исходным кодом) или нынешний председатель Технического консультативного совета Linux Foundation (Linux Foundation Technical Advisory Board Chair, TAB).

У нового временного управляющего будет всего 72 часа, то есть три дня, чтобы начать обсуждения с приглашенными участниками последней Maintainer Summit. Если с момента последней Maintainer Summit прошло 15 месяцев, то решение о приглашении принимает TAB, который может пригласить других сопровождающих по своему усмотрению. Затем через две недели этот коллектив представит свое решение относительно кандидатуры нового руководителя сообщества и сообщит об этом другим разработчикам посредством массовой рассылки.

Выход есть всегда

По оценке экспертов Tom’s Hardware, те, кому выпадет честь выбрать нового главу сообщества Linux, легко смогут достичь соглашения. Связано это с тем, что ключевых и опытных разработчиков в сообществе все еще предостаточно, несмотря на все усилия Торвальдса по сокращению их числа.

Торвальдс и сам это признает. Всего шесть лет назад он сокрушался над недостаточным, по его мнению, количеством участников сообщества, однако ныне его риторика изменилась. Теперь он доволен их числом и даже, что совсем на него не похоже, вполне удовлетворен уровнем их технической подкованности. «Это не происходит мгновенно, но приходят новые люди, и через три года они уже становятся основными разработчиками», – не так давно заявил Торвальдс.

Я не устал, я не ухожу

Как пишет портал OpenNet, Торвальдс одобрил план по его быстрой замене. Однако, судя по всему, сам он пока не торопится покидать свой пост. Пока что Линус Торвальдс не выразил желания перестать быть главой ядра Linux. Вместо этого он продолжает поучать других разработчиков, то обвиняя их в излишней грамотности, то называя их код «мусором».