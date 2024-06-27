Андрей Белевцев: Сбербанк создает собственную среду разработки и исполнения Java-приложений SberJDK

Сбербанк создает собственную среду разработки и исполнения Java-приложений SberJDK. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк последовательно осуществляет стратегию по импортозамещению и переходу на собственные решения. До конца года мы реализуем собственную среду разработки и исполнения Java-приложений SberJDK, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

SberJDK – российская сборка среды разработки (JDK) и исполнения (JRE) Java-приложений, основанная на проекте с открытым исходным кодом OpenJDK и соответствующая стандарту Java SE, что гарантирует совместимость со всеми приложениями, написанными по этому стандарту. Это важный этап трансформации и укрепления технологического фундамента Сбербанка для создания новых продуктов.

Сберюанк имеет беспрецедентный по размерам Java-стек, который требует полного контроля над продуктом при соблюдении всех требований безопасности. Доступ к высоконагруженным системам из совершенно разных областей открывает возможности для создания собственных решений, а главное способствует удовлетворению потребностей Сбербанка не только в части безопасности, но и в системной поддержке, оптимизации нагрузок, расходов и последовательном развитии продуктов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Сбербанк активно осуществляет стратегию по импортозамещению и переходу на собственные решения. На данный момент очевидна потребность в собственных JDK и JRE, а также в системной поддержке. Поэтому наша команда начала разработку собственной полнофункциональной стандартизованной платформы SberJDK, которая может комплексно заменить зарубежные аналоги в контуре «Сбера». Нам удалось собрать команду инженеров мирового уровня с уникальной экспертизой и опытом для создания уникального решения на российском рынке».

Язык программирования Java используется для создания различных типов приложений, включая настольные, веб, мобильные, серверные приложения и встроенные системы. Многие крупные корпорации используют Java для разработки своих корпоративных систем, так как эта платформа предлагает высокую производительность, безопасность и масштабируемость.