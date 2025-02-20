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Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом

Пользователям стала доступна первая российская облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом. Среда встроена в платформу для работы с исходным кодом GitVerse, что предоставляет пользователям необходимый набор инструментов для успешной организации полного цикла разработки ПО — от создания концепции до реализации. Разработкой GigaIDE Cloud занимается «CберТех».

GigaIDE Cloud доступна из браузера, позволяет писать и отлаживать код, запускать автоматические тесты и следить за результатом работы приложений. Все вычислительные ресурсы находятся в облаке, а для оптимизации расходов есть режим сна с сохранением настроек и результатов работы.

Среда запускается нажатием одной кнопки из любого репозитория на GitVerse. Пользователям доступна разработка на JavaScript, Go, Python и других популярных языках программирования. Также проекты можно быстро переносить с других платформ или создавать из шаблонов, среди которых — React, Vue, Jupyter Notebook. Среду можно настраивать под себя с помощью расширений Visual Studio Code – стандарта для разработки веб-приложений.

Кроме того, в GigaIDE Cloud интегрирован ИИ-ассистент разработчика GigaCode. Он автоматизирует рутинные процессы и помогает программистам писать код в среднем на 25% быстрее.

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Бизнес

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «GigaIDE Cloud сочетает в себе мировые тренды в области применения AI и перехода от локальной разработки к разработке в облаке. Это открывает еще больше возможностей для более эффективной организации работы IT-команд. Теперь разработчики могут выбрать оптимальный для себя вариант: вести разработку в локальной IDE или подключаться к среде в браузере с любого удобного устройства. Такой подход обеспечивает гибкость разработки и помогает адаптироваться к динамичным требованиям рынка».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», отметил: «С облачной средой разработчики больше не привязаны к компьютеру или ноутбуку. Они могут заниматься любимым делом с удобного устройства из любой локации, не тратя время на настройку окружения и отдав рутинные задачи ИИ-ассистенту GigaCode. Среда встроена в платформу для работы с исходным кодом GitVerse, что позволяет опубликовать свой проект в несколько кликов и развивать его вместе с сообществом или же сохранить наработки в закрытом репозитории. Наше решение существенно улучшает пользовательский опыт и ускоряет процесс разработки».

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