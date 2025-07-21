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Planum и «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества

Отечественный вендор Biplanum и консалтинговая компания «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества в области автоматизации процессов финансового планирования, бюджетирования и управленческой отчетности. Партнерство расширит доступ клиентов к современным инструментам для повышения эффективности управления и цифровой трансформации финансовых функций. Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

В рамках сотрудничества «Форбс Консалтинг» пополнит свой портфель российской EPM/СPM платформой Planum. Решение адаптируется под задачи разного масштаба: от автоматизации компактных моделей отдельных функциональных бюджетов до построения модели планирования холдинговых структур с вовлечением большого числа пользователей. Такая масштабируемость в том числе позволяет автоматизировать процессы планирования и прогнозирования поэтапно, своевременно закрывая новые задачи, которые могут стать актуальными для компании. Переход к новой системе при этом происходит плавно для текущей ИТ-инфраструктуры и пользователей.

Planum подходит как для компаний, находящихся в начале пути цифровизации финансового управления, так и для зрелых организаций с устоявшимися процессами и высокими требованиями к надежности и безопасности программного обеспечения. При этом решение способно закрывать задачи не только финансового планирования, но и автоматизировать процессы S&OP и IBP, что также может сделать его востребованным в таких отраслях как ритейл, строительство, промышленность и производство.

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Цифровизация

«Мы видим растущий запрос бизнеса на платформенные решения, которые позволяют оперативно автоматизировать модели планирования и прогнозирования с использованием больших объемов данных и при этом сохранять управляемость и прозрачность на каждом шаге. Партнерство с «Форбс Консалтинг» открывает новые возможности для масштабного применения Planum в разных отраслях. Мы уверены, что сочетание нашей технологической базы и консалтинговой экспертизы партнера станет сильным ответом на вызовы, с которыми сталкиваются сегодня финансовые службы», — отметил Игорь Фролов, управляющий директор Biplanum.

«Российский рынок ЕРМ-систем становится все более зрелым и осознанным. Компании, которые сейчас выбирают системы, получают достойные альтернативы и новые решения, которые можно более точно подобрать под конкретные задачи. Одним из таких сильных решений является Planum. Мы давно знаем команду вендора и с самого начала с интересом наблюдали, как их идеология создания продукта воплощалась. В основе платформы заложен производительный in-memory движок, большое внимание уделено визуальной части платформы, то, с чем пользователи сталкиваются каждый день, хорошо продумана архитектура. Успешные внедрения подтверждают потенциал Planum, и мы нацелены развивать продукт вместе с вендором, масштабируя эти результаты», — сказал Юрий Орлянский, генеральный директор «Форбс Консалтинг».

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