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Biplanum Planum


 ООО «Бипланум», вендор продукта Planum — российская платформа, включенная в реестр отечественного ПО для автоматизации планирования, бюджетирования, прогнозирования, IBP/S&OP и консолидированной отчетности.


22.04.2025 Интегратор Open Vision за три месяца изменил подход к управлению проектными финансами 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Biplanum и организации, системы, технологии, персоны:

Open Vision - Опен Вижн 6 1
1С-Битрикс - Bitrix 589 1
8397 1
Biplanum - Бипланум 3 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 488 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4061 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 806 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1878 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 364 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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