Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Цифровая трансформация бюджетирования в ОТЛК ЕРА: кейс железнодорожной логистики

Цель проекта заключалась в создании единой гибкой корпоративной системы, объединяющей процессы годового бюджетирования, ежемесячного прогнозирования и корректировок бюджета — от сбора исходных данных и расчета драйверных моделей до подготовки итоговых бюджетных и отчетных форматов. Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

«Нам было важно выйти за рамки Excel и получить инструмент, который объединяет ввод данных, расчеты и аналитику. Задачей этого проекта стало снижение трудоемкости процессов и выход на качественно новый уровень контроля бюджета», — сказала Елена Лазутова, директор финансово-экономического департамента ОТЛК ЕРА.

Финансовое планирование в условиях неопределенности макросреды и усложнения логистических решений

Железнодорожная отрасль сегодня работает в условиях перестройки логистических цепочек, связанной с развитием новых маршрутов и транспортных коридоров, волатильности макросреды и постоянно меняющихся условий ведения бизнеса. Это напрямую влияет на усложнение финансового планирования и управления бюджетом.

В таких условиях процесс планирования и контроля бюджета требует увеличения оперативности, роста детализации, усиления контроля за бюджетной дисциплиной, максимальной гибкости инструментов планирования и минимизации временных и трудовых затрат при оперативных прогнозах и корректировках финансовых планов.

До старта проекта автоматизации бюджетного процесса в ОТЛК ЕРА финансовое планирование в компании велось в Excel. С ростом числа участников процесса, версий и сценариев финансовых и операционных планов увеличивались временные и трудозатраты, усложнялись согласования, возрастал риск ошибок.

Planum – гибкая архитектура бюджетирования под задачи бизнеса

В рамках проекта бюджетная модель компании была перенесена в OLAP-архитектуру, включающую формы ввода, драйверные модели и отчетные блоки с возможностью детализации до первичных данных (drill-down). Такой подход позволил уйти от ограничений плоских таблиц и создать основу для масштабируемого финансового планирования.

Команды ОТЛК ЕРА и Biplanum совместно доработали методологию бюджетирования, адаптировав логику плоских таблиц к многомерной модели, и заложили потенциал для дальнейшего развития системы.

По мере реализации проекта модель развивалась: в систему добавлялись новые правила и функциональные возможности, которые невозможно было полностью предусмотреть на этапе подготовки технического задания. Дополнительным фактором стала необходимость оперативно учитывать изменения нормативной и регуляторной среды уже в ходе внедрения.

«Мы убеждены, что эффективная автоматизация строится не строго по ТЗ, а в живом взаимодействии с пользователями. Этот проект показал, что Planum гибко поддерживает развитие методологии и адаптацию к меняющимся требованиям бизнеса», — сказал Максим Кузьменко, архитектор и менеджер продукта Planum.

В рамках проекта была реализована единая цифровая среда бюджетирования, которая включает: централизованную многоверсионную модель планирования (план, прогноз, корректировки) без ограничений по количеству сценариев; интеграцию фактических данных из учетных систем и Excel; возможность передачи бюджетных лимитов в учетные системы; многоуровневую модель согласования и ролевую систему доступа с детализацией до отдельных ячеек; формирование отчетности на каждом этапе согласования; рабочие места пользователей в web-интерфейсе и Excel; административный интерфейс, позволяющий ключевым пользователям развивать модель без привлечения ИТ-специалистов.

«Planum показал себя зрелой платформой, закрывающей все требования автоматизации планирования и бюджетирования. Мы получили полноценный инструмент, который оптимизирует сбор данных, снижает количество ошибок и упрощает процесс согласования», — сказала Елена Лазутова.

Отраслевая специфика и механика работы системы

Ключевой особенностью проекта стала реализация отраслевых драйверных моделей, характерных для транспортных и железнодорожных компаний. В системе были внедрены специализированные блоки, отражающие экономику управления парком и перевозочным процессом, в том числе: планирование потребного парка и парка в управлении; расчет эксплуатационных расходов, связанных с использованием парка в перевозочном процессе; формирование маржинальной прибыли.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Параллельно были внедрены универсальные функциональные блоки: сбор данных по статьям бюджета от структурных подразделений; планирование расходов на персонал; агрегирование плановых данных по финансовому лизингу и по долгосрочной операционной аренде; итоговые бюджетные формы: БДР, БДДС и Баланс.

В результате компания получила возможность формировать предварительные выходные формы бюджета (БДР, БДДС) уже на ранних этапах планирования, моделировать сценарии, отслеживать отклонения и оперативно корректировать прогнозы. Система используется десятками пользователей и охватывает все ключевые функции бюджетного процесса.

«Для нас принципиальным преимуществом стала возможность формировать прогноз на базе факта и автоматически переносить исходные данные, не начиная расчеты с нуля. Это заметно ускорило процесс и повысило уверенность в данных», — сказала Людмила Кочнева, заместитель директора финансово-экономического департамента.

Организация проекта и взаимодействие команд

Проект реализовывался поэтапно: описание методологии велось параллельно с разработкой интерфейсов для сбора бюджета, затем внедрялись драйверные модели, отчетные формы, интеграции, прогнозирование и корректировки.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Такой подход позволил пользователям начать работу с системой уже на ранних этапах проекта. По мере развития решения функциональность усложнялась, а уровень зрелости пользователей рос без остановки текущих бизнес-процессов.

Отдельным фактором успеха стало активное взаимодействие команд заказчика и подрядчика.

«Проект реализовывался в режиме постоянного диалога. Команды оперативно реагировали на изменения требований, добавляли новые расчеты и функциональные возможности по мере развития системы. Такое взаимодействие напрямую повлияло на качество результата», — сказала Анастасия Миллер, руководитель проекта Biplanum.

Результаты проекта

Внедрение системы бюджетирования на платформе Planum стало для ОТЛК ЕРА важным этапом перехода к автоматизированному финансовому планированию, прогнозированию и подготовке отчетности об исполнении бюджета.

Компания получила: единую цифровую среду бюджетного процесса; возможность формирования бюджета, прогнозов и корректировок в одной системе; повышение прозрачности анализа; расширение функциональности системы в ходе проекта на основе обратной связи пользователей; инструмент, который развивается вместе с методологией и требованиями бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290