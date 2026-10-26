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ОТЛК ЕРА Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский рейсовый сервис Евразийский железнодорожный альянс
АО «ОТЛК ЕРА» (Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский рейсовый сервис) — совместный проект железных дорог России, Казахстана и Беларуси. Компания является ключевым оператором транзитных контейнерных перевозок в пространстве колеи 1520 мм.
СОБЫТИЯ
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ОТЛК ЕРА и организации, системы, технологии, персоны:
|Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 140 1
|Biplanum - Бипланум 12 1
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
|Мурадян Артур 17 2
|Фридман Александр 8 2
|Новак Борис 2 2
|Власов Кирилл 11 2
|Ермолаева Дарья 2 2
|Шилов Сергей 102 2
|Малахов Дмитрий 7 2
|Сивирин Александр 1 1
|Семенов Антон 5 1
|Старовойтов Константин 9 1
|Граблев Михаил 4 1
|Семшова Ирина 5 1
|Кузьменко Максим 2 1
|Кочнева Людмила 1 1
|Миллер Анастасия 1 1
|Лазутова Елена 1 1
|Маковский Игорь 9 1
|Попов Михаил 56 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Сергеев Леонид 13 1
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