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ОТЛК ЕРА Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский рейсовый сервис Евразийский железнодорожный альянс

ОТЛК ЕРА - Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский рейсовый сервис - Евразийский железнодорожный альянс

АО «ОТЛК ЕРА» (Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский рейсовый сервис) — совместный проект железных дорог России, Казахстана и Беларуси. Компания является ключевым оператором транзитных контейнерных перевозок в пространстве колеи 1520 мм.

СОБЫТИЯ

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26.10.2026 «ОТЛК ЕРА» перешло с иностранного ПО на отечественный редактор ContentReader PDF 2
02.06.2026 Цифровая трансформация бюджетирования в ОТЛК ЕРА: кейс железнодорожной логистики 1
20.09.2019 Как «цифра» преобразует инфраструктуру и эффективность бизнеса 1
05.09.2019 Как оцифровать грузооборот с Китаем 3
04.04.2017 Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 2
06.03.2017 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

ОТЛК ЕРА и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 140 1
Biplanum - Бипланум 12 1
GEFCO - Жефко 4 2
STS Logistics - СТС Логистикс 4 2
Traft - Трафт 23 2
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 2
АЛИДИ - ALIDI 24 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Почта России ПАО 2402 1
Pony Express - Фрейт линк 74 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 268 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 96 1
РЖД Логистика 21 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4514 1
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СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 580 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6484 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 1
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