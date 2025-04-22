Интегратор Open Vision за три месяца изменил подход к управлению проектными финансами

Cистемный интегратор Open Vision за три месяца изменил подход к управлению проектными финансами благодаря внедрению российской платформы для автоматизации Planum. Об этом CNews сообщили представители компании Biplanum.

На фоне роста бизнеса перед системным интегратором Open Vision встала задача — обеспечить полный контроль за финансовыми потоками в разрезе каждого проекта. Прежние инструменты, такие как «1С», Excel и «Битрикс», покрывали отдельные бизнес задачи, однако при масштабировании бизнеса возникла потребность в централизованной системе, которая объединяет планирование, прогнозирование и контроль проектной экономики в едином пространстве и в режиме реального времени.

Анна Саврасова, финансового директора Open Vision: «По мере роста компании стало очевидно, что для принятия оперативных управленческих решений нам необходим единый инструмент, который позволит ежедневно отслеживать текущие и будущие доходы, расходы и движения денежных средств».

Для решения этих задач была выбрана система Planum — российская платформа для автоматизации планирования, бюджетирования, прогнозирования, IBP/S&OP и консолидированной отчетности от вендора Biplanum.

Для достижения поставленных целей эксперты Biplanum совместно с командой Open Vision провели комплексное исследование действующих бизнес-процессов компании. На основании собранных данных была разработана модель бюджетирования и прогнозирования с детальной проработкой: доходов и расходов по каждому проекту; статуса оплат и дебиторской задолженности; план-факт анализа и сценарного моделирования; расчетов рентабельности и прибыли.

Интеграция с «1С», Excel и «Битрикс» позволила собрать данные в единую цифровую среду. Были настроены уровни доступа по ролям: от аналитиков до топ-менеджмента. Платформа позволила управлять данными без привлечения ИТ-специалистов и проводить корректировки «на лету».

В результате реализации проекта удалось достичь следующих ключевых результатов: сократилось время подготовки отчетности в пять раз — с нескольких дней до нескольких часов; сократилось до 50% рабочего времени в месяц на рутинных операциях аналитиков и менеджеров проектов; достигнута 100% актуальность данных — ключевые метрики обновляются в режиме реального времени; повысилась точность финансового прогнозирования на 37% благодаря внедрению сценарного анализа; сократились ошибки при консолидации и копировании данных — благодаря интеграции свелся к минимуму ручной ввод; ускорилось принятие решений — управленческая отчетность теперь доступна 24/7 с любого устройства; гарантирована защищенность данных за счет ролевой модели доступа — каждый пользователь работает в пределах своей зоны ответственности.

Генеральный директор Open Vision Павел Мухаморин: «Внедрение Planum стало важным шагом для нашей компании. Мы получили удобный и эффективный инструмент, который позволяет не просто фиксировать данные, а управлять ими в реальном времени. Особенно это важно на этапе масштабирования».

Руководитель проекта Biplanum Ангелина Веткасова: «Мы говорим с заказчиком на одном языке. Схожесть деятельности помогла оперативно пройти все этапы — от проектирования модели до запуска. От пользователей мы получили именно ту обратную связь, к которой стремились — платформу удобно использовать, она покрывает реальные потребности бизнеса».

Сейчас Open Vision рассматривает возможность масштабирования проекта — подключения административных и операционных направлений, что позволит добиться единства в управлении финансами на уровне всей компании.