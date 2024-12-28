БиАЙ Про
|28.12.2024
|Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
|05.12.2023
|Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
|25.09.2023
|Modus и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
БиАЙ Про и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Норбит - Norbit 368 2
|Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
|Luxms 78 2
|БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 2
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Шапран Ольга 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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