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БиАЙ Про

БиАЙ Про


28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
25.09.2023 Modus и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

БиАЙ Про и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 368 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
Luxms 78 2
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
БиАй Про - Modus BI 7 2
БАРС.Alpha BI 39 2
Luxms BI 75 2
FanRuan - FineBI 19 2
PIX BI 52 2
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 2
Ланит - Норбит - Norbit BI 4 2
Softline - Polymatica Dashboards 32 2
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Кузнецов Кирилл 20 1
Иванов Дмитрий 88 1
Разуваев Владимир 18 1
Шапран Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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