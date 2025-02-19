Разделы

ПО Софт
|

Релиз Modus BI 3.8: улучшение работы с группами визуализаций, формами ввода данных и интерфейсом аналитического портала

На этой неделе выходит новый релиз BI-платформы компании Modus. Изменения на портале коснутся настроек группировки и многослойности в отчетах, форм ввода данных, а также интерфейса аналитического портала и навигации по нему. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Визуализации. Группировка и многослойность

Цветовой фон группы визуализаций: теперь у пользователя по умолчанию настроен прозрачный фон в отчете для группы визуализаций. Это помогает комфортно накладывать группу визуализаций на другие элементы отчета, не перекрывая графические изображения.

Выбор фона графического изображения: теперь при настройке отчетов пользователь может задать прозрачный или цветной фон для каждой визуализации. Это расширяет возможности дизайна дашбордов.

Формы ввода данных (ФВД)

Версионирование записей ФВД: этот функционал расширяет возможности отслеживания действий пользователей на портале. Теперь можно проследить все изменения в ФВД в таблице версионирования: кто вносил изменения, когда, какие именно изменения и т.д.

Автозаполнение функций с одинаковыми именами в ФВД: в новом релизе появилась возможность задавать в разных ФВД функции с одинаковыми именами, по которым информация автоматически «подтянется» в то или иное поле.

Интерфейс и навигация

Команда Modus поработала над тем, чтобы сделать взаимодействие пользователя с системой более интуитивным и понятным:

Во всплывающем окне с настройками отчета опция «Панель фильтров» переименована в «Панель индикации фильтров», чтобы избежать путаницы с функциональным элементом «Боковая панель фильтров».

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Доработано отображение заголовков для контейнеров с фильтрами, при выборе типа фильтра «По диапазону»: теперь заголовки занимают не более двух строк и обрезаются троеточием, если не помещаются полностью. При этом, если навести курсор на текст, то он покажется полностью.

Теперь в случае возникновения ошибки вместо белого экрана будет появляться специальный «экран ошибки», на котором пользователь сможет скачать файл с описанием неисправности и направить его команде разработки.

Доработана столбчатая диаграмма: теперь при уменьшении размера контейнера подписи данных сохраняют свое местоположение без смещения.

Убрано автоматическое смещение легенды: теперь при уменьшении размеров контейнеров визуализаций легенда сохраняет свое местоположение согласно настройкам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Создатель Linux переобулся. Теперь он обожает Rust, но боится сделать камингаут и признаться в этом сообществу

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще