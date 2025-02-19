Релиз Modus BI 3.8: улучшение работы с группами визуализаций, формами ввода данных и интерфейсом аналитического портала

На этой неделе выходит новый релиз BI-платформы компании Modus. Изменения на портале коснутся настроек группировки и многослойности в отчетах, форм ввода данных, а также интерфейса аналитического портала и навигации по нему. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Визуализации. Группировка и многослойность

Цветовой фон группы визуализаций: теперь у пользователя по умолчанию настроен прозрачный фон в отчете для группы визуализаций. Это помогает комфортно накладывать группу визуализаций на другие элементы отчета, не перекрывая графические изображения.

Выбор фона графического изображения: теперь при настройке отчетов пользователь может задать прозрачный или цветной фон для каждой визуализации. Это расширяет возможности дизайна дашбордов.

Формы ввода данных (ФВД)

Версионирование записей ФВД: этот функционал расширяет возможности отслеживания действий пользователей на портале. Теперь можно проследить все изменения в ФВД в таблице версионирования: кто вносил изменения, когда, какие именно изменения и т.д.

Автозаполнение функций с одинаковыми именами в ФВД: в новом релизе появилась возможность задавать в разных ФВД функции с одинаковыми именами, по которым информация автоматически «подтянется» в то или иное поле.

Интерфейс и навигация

Команда Modus поработала над тем, чтобы сделать взаимодействие пользователя с системой более интуитивным и понятным:



Во всплывающем окне с настройками отчета опция «Панель фильтров» переименована в «Панель индикации фильтров», чтобы избежать путаницы с функциональным элементом «Боковая панель фильтров».

Доработано отображение заголовков для контейнеров с фильтрами, при выборе типа фильтра «По диапазону»: теперь заголовки занимают не более двух строк и обрезаются троеточием, если не помещаются полностью. При этом, если навести курсор на текст, то он покажется полностью.

Теперь в случае возникновения ошибки вместо белого экрана будет появляться специальный «экран ошибки», на котором пользователь сможет скачать файл с описанием неисправности и направить его команде разработки.

Доработана столбчатая диаграмма: теперь при уменьшении размера контейнера подписи данных сохраняют свое местоположение без смещения.

Убрано автоматическое смещение легенды: теперь при уменьшении размеров контейнеров визуализаций легенда сохраняет свое местоположение согласно настройкам.