Modus и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российский вендор Modus заключил соглашение c ГК Softline о поставке и интеграции BI и ETL продуктов для корпоративного и государственного сектора.

Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором компании Modus (ООО «БиАй Про») Дмитрием Ивановым и генеральным директором ГК Softline (ПАО «Софтлайн) Владимиром Разуваевым.

Modus ожидает, что сотрудничество с ГК Softline увеличит долю рынка компании и позволит еще больше раскрыть важность культуры управления данными для российского бизнеса.

Softline, в свою очередь, сможет расширить портфель продуктов и услуг. Архитектура ПО Modus выстроена таким образом, чтобы каждый продукт мог легко интегрироваться в инфраструктуру заказчика, а стоимость внедрения и владения были доступны как для крупного, так и для среднего бизнеса.

«Мы хотим, чтобы российские компании увидели, что BI может быть простым, удобным и доступным, что цифровизация управления – это наступившее будущее. Именно поэтому мы выбрали Softline в качестве нашего стратегического партнера, который обладает всеми необходимыми компетенциями для расширения присутствия компании Modus на отечественном рынке», – сказал исполнительный директор Modus Кирилл Кузнецов.

«Спрос и требования наших клиентов к BI и ETL-решениям растет от года к году. Заказчикам важен функционал, self-service и доступность продуктов с точки зрения владения. Именно поэтому мы усилили свой портфель продуктами компании Modus и уже сейчас запускаем совместные проекты. Мы рады предложить заказчикам решение, надежно развиваемое и поддерживаемое российским вендором с учетом актуальных запросов современного бизнеса в рамках проектов внедрения BI-систем и миграции с других импортных решений», – отметила руководитель направления BI в Softline Ольга Шапран.