Релиз Modus BI 3.6.36: новые визуализации и модель данных

Компания Modus выпустила очередной релиз своей BI-платформы. В новой версии ПО вендор внес множество изменений в состав и работ визуализаций, улучшил логику фильтров, добавил модель данных и добавил функции для повышения безопасности продукта. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Визуализации

Теперь для построения корректной визуализации пользователь может сохранить текст запроса компонента дашборда. Функция доступна в режиме редактирования.

Визуализация поддерживает работу с сериями, категориями, Drill down, режим фильтрации по клику, сквозной курсор (выделение одинаковых категорий при наведении) и оформление цветом из данных для условного форматирования цветом.

В раздел «Стилизация» добавлен переключатель «Режим», который изменяет тип круговой диаграммы на круговой или кольцевой. Для кольцевой диаграммы еще добавлено отображение итогового значения внутри «кольца».

В столбчатую диаграмму, диаграмму площади и линейную диаграмму добавили новую опцию «Настраиваемый zoom». С ее помощью можно установить фокус диаграммы на указанном топ-N категорий.

В визуализации «Таблица» зафиксирован боковой скролл при большом количестве колонок

Изменение дизайна и кастомизация «Сводной таблицы». Функционал и внешний вид сводной таблицы вендор основательно переработал в этом релизе: появился раздел «Итоги» - теперь при настройке сводной таблицы можно управлять видимостью и положением итогов: закрепить их, вывести/скрыть общие итоги по строкам и колонкам, перенести итоги в начало или конец таблицы; добавлен раздел «Настройка полей», в котором пользователь может установить ширину поля в пикселях, установить формат даты и префикс к значению каждого поля по отдельности; разработаны два стиля: классический и облегченный. В настройках общих стилей можно установить цвет линий и ориентацию текста в ячейках; новый раздел «Условное форматирование», который содержит все правила оформления (при этом, пользователь может добавить свое правило); оформление. При настройке можно изменять цвета фона и текста, стиль начертания шрифта и область оформления (ячейку или всю строку); настройка выпадающего списка настроек перенесена в отдельную панель.

Новая панель фильтров

Команда Modus глубоко переработала логику работы панели боковых фильтров: добавлена возможность использовать общие фильтры на боковой панели в режиме просмотра отчета вне зависимости от наличия контейнеров с фильтрами в самом отчете; настроено автоматическое включение общих фильтров при добавлении их в отчет; оптимизирован механизм работы инвертированных фильтров и механизм работы фильтров с безлимитным поиском (в т.ч. добавили для числовых фильтров); добавлена локализация панели фильтров на английском языке; оптимизирована работа выпадающего списка поиска с большим количеством элементов - добавлена опция «Поиск без лимита». Для этого при вводе значения выводятся первые 500 найденных значений.

Модель данных

Вендор добавил функционал загрузки данных из внешних источников в Modus BI: напрямую в OLAP хранилище из источников для «1С», Excel, Google Sheets, различных СУБД. Теперь пользователь может создавать модель данных из нескольких загруженных таблиц в режиме no-code в специальном конструкторе.

Безопасность и аутентификация

Добавлен функционал аутентификации без учета регистра логина. Доработано взаимодействие с провайдерами аутентификации по протоколу SAML. Добавлена проверка статуса ответа с возвратом расшифровки в случае неуспеха. Сопоставление URL из настроек провайдера с URL из запроса переделано из простого сравнения строк на сравнение отдельно хостов, путей и протоколов. Повышена стабильность работы портала.

Планы на следующий релиз

В следующем релизе своей BI-системы Modus планирует добавить функции создания пользовательских визуализаций, рассылки отчетов и еще больше расширить аналитические функции портала.