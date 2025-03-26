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1С:БСП 1С:Библиотеки стандартных подсистем
1С:БСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146587 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
|Казахстан - Республика 5593 1
|Беларусь - Белоруссия 5760 1
|Европа 21852 1
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