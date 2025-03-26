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1С:БСП 1С:Библиотеки стандартных подсистем


26.03.2025 Modus ETL 1.6.11: оптимизация получения данных из источников «1С», экспорт описания и структуры таблиц хранилища и новые шаблоны в сценариях обработки данных 1
28.03.2024 «1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
26.12.2023 Новый подход к проведению RCM-анализа в релизе «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1 1
22.05.2017 «RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

1С:БСП и организации, системы, технологии, персоны:

8344 4
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 59 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
RG-Soft - РГ-Софт 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 124 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 3
1С:ERP Управление предприятием 569 2
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 41 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 174 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 234 1
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 44 1
1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2776 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51802 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 2
Английский язык 6692 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7045 2
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 961 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1925 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6211 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6032 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
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