«1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

В конце марта 2024 г. компания «Деснол Софт», разработчик и интегратор отраслевого решения по управлению надежностью оборудования «1С:RCM», прошел сертификацию фирмы «1С» на совместимость с платформой «1С:Предприятие». Статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» официально подтверждает, что программа или оборудование прошли тщательное тестирование на корректность совместной работы и удобство применения. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт».

В программе сертификации активно участвуют как партнерские организации фирмы «1С», так и лидеры смежных отраслей информационной индустрии. Компания «Деснол Софт», разработчик «1С:RCM Управление надежностью», является официальным партнером фирмы «1С» с 2000 г., имеет богатый опыт работы с программными продуктами «1С» и глубокую экспертизу в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта: в активе компании свыше 300 реализованных проектов автоматизации процессов управления ТОиР на предприятиях различных отраслей и сфер бизнеса.

Этот опыт учитывался при разработке «1C:RCM», первой экспертной тиражной российской системы для реализации риск-ориентированного подхода к обслуживанию активов, созданной на платформе «1С:Предприятие». Решение входит в экосистему «1С:ТОИР», результатом применения которой является рост рентабельности активов. Она направлена на оптимизацию процессов ТОиР, затрагивающих весь жизненный цикл управления активами и надежностью. В экосистему также входят «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП», приложение «Мобильная бригада» и сервис предиктивной аналитики, который усиливает возможности «1С:RCM» — в продукте применяются технологии искусственного интеллекта для предсказания отказов оборудования на основе аномалий (отклонений) в показаниях датчиков.

«1С:RCM» выпускается совместно с фирмой «1С». Программный продукт позволяет формировать и сравнивать оптимальные по стоимости программы обслуживания при обеспечении требуемой надежности наиболее критичных объектов эксплуатации. В основу решения заложены принципы методологии RCM (Reliability-Centered Maintenance), что в переводе с английского языка означает техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности (ТООН).

ТООН — это процесс определения минимального набора действий, которые должны быть предприняты для того, чтобы объект эксплуатации продолжал выполнять требуемые функции в определенном производственном контексте. Объектом эксплуатации в «1С:RCM» может выступать как единица оборудования, так и его составная часть — агрегаты, узлы. Главное отличие ТООН от общепринятых практик технического обслуживания состоит в комбинации трех основных стратегий управления ТОиР: реактивной (восстановление работоспособности объекта ремонта после отказа); проактивной (регламентированное обслуживание); предиктивной (основанной на контроле состояния объекта эксплуатации).

RCM-анализ в «1С:RCM» представляет собой алгоритм определенных действий для оценки надежности, стоимости вариантов обслуживания и рисков управления активами в разрезе каждого объекта эксплуатации. Применение методологии RCM направлено на оптимизацию профилактических и диагностических программ технического обслуживания, чтобы минимизировать затраты на обслуживание при обеспечении требуемой надежности объектов эксплуатации за счет: повышения надежности наиболее критичных объектов; уменьшения вероятности возникновения непредвиденных и повторных простоев; снижения тяжести последствий отказов; поддержания работоспособности с требуемыми показателями надежности в заданных условиях эксплуатации; контроля безопасности объектов эксплуатации для персонала и окружающей среды; оптимизации количества и периодичности проводимых сервисных работ; оптимизации запасов материалов и запчастей, необходимых для проведения сервисных работ; использования проактивных стратегий обслуживания, предиктивного анализа большого объема данных о состоянии оборудования с помощью искусственного интеллекта.

Решение разработано для технического менеджмента предприятий, планово-технического отдела, инженеров по надежности, риск-менеджеров, специалистов отделов главного механика и главного энергетика, КИПиА и технического надзора.

Основные отраслевые функциональные возможности программы: формирование и ведение нормативно-справочной информации об объектах эксплуатации; определение логических и функциональных моделей систем и подсистем анализируемых объектов эксплуатации; определение наиболее критичного оборудования; проведение RCM-анализа; формирование оптимизированной программы проведения технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с учетом наиболее критичных с точки зрения потенциального ущерба рисков; сравнение двух вариантов программ технического обслуживания на основе показателя ROI, состава операций, периодичности проведения мероприятий, ожидаемого эффекта смягчения риска вида отказа; формирование и ведение структуры надежности; формирование отчетности о надежности объектов эксплуатации; обмен данными с внешними системами (класса ТОиР/EAM и ERP).

RCM-анализ: анализ функциональных отказов: анализ видов и последствий отказов (FMEA/АВПО), анализ видов, последствий и критичности отказов (FMECA/АВПКО); оценка последствий отказов «до» и «после» воздействия на объект эксплуатации с помощью матрицы рисков; обнаружение развивающихся видов отказа по показаниям датчиков оборудования и систем АСУ ТП; определение оптимальной стратегии обслуживания с помощью диаграмм решений RCM;



Для работы продукта необходимо наличие установленной платформы «1С:Предприятие 8.3» версии не ниже 8.3.22. Программный продукт является защищенным от несанкционированного использования и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.

«1С:RCM» редакции 1.0 имеет встроенные механизмы обмена с «1С:ERP Управление предприятием», «1С:ТОИР КОРП», «1С:ERP. Управление холдингом», созданными на платформе «1С:Предприятие 8.3». Конфигурация «1С:RCM» разработана с использованием функционала «1С:Библиотеки стандартных подсистем» редакции 3.1.

***

«Деснол Софт» — участник инновационного ИT-кластера Сколково, российский центр практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР» — современного стандарта цифровизации управления производственными и непроизводственными активами. В экосистему входят EAM-система «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП», приложение «Мобильная бригада», «1С:RCM Управление надежностью» и сервис предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта для предупреждения отказов оборудования. Свыше 18 лет «Деснол Софт» специализируется на автоматизации управления процессами ТОиР. С 2000 г. является официальным партнером фирмы «1С», и обладает статусом «1С:Центр разработки». В активе компании — более 300 проектов автоматизации управления ТОиР на предприятиях, занятых в различных отраслях и сферах бизнеса России и стран ближнего зарубежья. Стратегическая цель «Деснол Софт» — помочь предприятиям разного масштаба улучшить культуру принятия эффективных управленческих решений с помощью инструментов цифровой трансформации и автоматизации процессов учета и управления. Многолетний опыт автоматизации процессов управления активами, применение проектных технологий, основанных на лучших мировых практиках с учетом российских реалий, фокус на достижение целей — все это позволяет «Деснол Софт» обеспечивать на проектах измеряемый экономический эффект. Разработанные «Деснол Софт» программные продукты включены Министерством цифрового развития России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.