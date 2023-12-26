Новый подход к проведению RCM-анализа в релизе «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1

В декабре 2023 г. компания-разработчик «Деснол Софт» объявила о выходе релиза «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1. Решение помогает крупному бизнесу формировать эффективную программу обслуживания, чтобы минимизировать затраты на обслуживание при обеспечении требуемой надежности оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт».

О продукте

В 2019 г. компания-разработчик «Деснол Софт» выпустила первую российскую экспертную систему класса RCM, разработанную на платформе «1С:Предприятие». В основе решения «1С:RCM Управление надежностью» лежит методология RCM (Reliability-centered maintenance), что в переводе с английского языка означает обслуживание, ориентированное на надежность. Методология основана на проведении RCM-анализа, который представляет собой алгоритм определенных действий для оценки надежности оборудования, стоимости вариантов обслуживания и рисков управления активами в разрезе каждого объекта эксплуатации. Объектом эксплуатации может выступать как единица оборудования, так и его составная часть — агрегаты, узлы.

1С:RCM интегрируется с «1С:ERP Управление предприятием 2» и решением экосистемы 1С:ТОИР — «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП». Все продукты экосистемы 1С:ТОИР, в которую также входит 1С:RCM, разработаны компанией «Деснол Софт», российским центром компетенций по цифровизации процессов ТОиР. Возможности 1С:RCM усиливает сервис предиктивной аналитики. Он использует технологии машинного обучения и помогает предсказать отказы на основе аномалий (отклонений) в показаниях датчиков оборудования.

Правильный старт — половина успеха

Порядок работы с информацией для проведения RCM-анализа в 1С:RCM начинается с цели — для чего компания приобретала то или иное оборудование, какую функцию обеспечивает объект эксплуатации. В методологии RCM важно представить оборудование или базу узлов оборудования по функциональным местам. Например, есть функция перекачки воды. В данном случае к функциональному месту будут привязаны насосы, которые обеспечивают перекачку воды.

Далее методология RCM призывает ответить на вопрос, в каких случаях актив перестает выполнять свои функции и что является функциональным отказом. У каждой функции есть стандарт производительности. В виде стандарта производительности можно задать, например, объем перекачки воды за определенное время. Если этот стандарт производительности нарушается — это называется функциональным отказом.

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Само событие или причину функционального отказа принято называть видом отказа. Например, таким событием может стать износ муфты или засор сетки фильтра. Нужно ли указывать причину отказа и проводить RCM-анализ для всех объектов эксплуатации? Анализ RCM проводится в отношении критически важного для производства оборудования, отказ в работе которого или простой могут серьезно сказаться на экономических результатах компании.

Так, для предприятия, занятого в сфере эксплуатации газотурбинных электростанций (ГТЭС), наиболее критичными объектами эксплуатации могут оказаться газотурбинная установка, газотурбинный агрегат и газодожимной компрессор — то оборудование и его составные части, которые отвечают за жизнеобеспечение и бесперебойную работу ГТЭС.

Такое оборудование играет ключевую роль не только в экономике производства, но также и в вопросах экологии и безопасности людей. Именно на основе этих трех категорий указывается тяжесть последствий в 1С:RCM. Она играет ключевую роль в определении наиболее критичных объектов эксплуатации в обновленном рабочем месте «Оценка критичности объектов анализа».

Новый механизм определения наиболее критичных объектов

Рабочее место «Оценка критичности объектов анализа» появилось в прошлом релизе 1С:RCM вслед за потребностью специалистов по надежности видеть разделение объектов эксплуатации по степени критичности. Ранее в рабочем месте «Оценка критичности объектов анализа» можно было вручную сопоставлять критичность объекта на основе функциональных требований. Такими требованиями могут быть, например, защита персонала от отравления, защита окружающей среды от загрязнения, выпуск и производство серной кислоты или обеспечение хранения серной кислоты.

В новом релизе 1С:RCM 1.0.20.1 по каждому функциональному требованию пользователь увидит последствие и тяжесть последствия. В случае защиты персонала от отравления последствием будут штрафные санкции за нарушение техники безопасности, тяжестью последствия — 3 млн руб. В случае защиты экологии от загрязнения последствием станут штрафные санкции за загрязнение окружающей среды, тяжесть последствия составит 13 млн рублей.

Стоимость тяжести последствий лежит в основе автоматического определения наиболее критичных объектов эксплуатации. Теперь функциональные возможности обновленного рабочего места «Оценка критичности объектов анализа» значительно экономят время пользователей и решают один из главных запросов на начальном этапе работы в системе.

Не покидая рабочего места

На основе выбора наиболее критичных объектов строится RCM-анализ. Важной информацией здесь будут данные о функциях объектов эксплуатации, отказах, видах, последствиях, вероятности и периодичности возникновения видов отказов. Эти данные помогут провести анализ рисков, а также увидеть в системе, какие объекты эксплуатации имеют допустимые, а какие — недопустимые риски, чтобы сформировать программу обслуживания тех объектов эксплуатации, риски по которым недопустимы.

Информация об объектах эксплуатации, видах отказов, стратегиях и вариантах обслуживания доступна в новом рабочем месте «Формирование вариантов обслуживания». Оно пришло на смену рабочему месту «Проведение анализа». Теперь пользователи 1С:RCM могут выбирать стратегии и добавлять варианты обслуживания без переключения между рабочими местами, что значительно упрощает процесс работы с программой.

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Стратегия обслуживания выбирается из всего списка стратегий или на основе диаграмм решений, которые основываются на ГОСТ или международных стандартах технического обслуживания для обеспечения надежности, таких как SAE 1012. Пользователи могут создавать и использовать свои диаграммы решений, так же как и добавлять стратегии обслуживания объектов эксплуатации.

Определив стратегию, например, плановую замену, плановый ремонт или работу до отказа, можно добавить варианты обслуживания объекта эксплуатации. Они включают мероприятия (ТО или диагностику) и операции мероприятий (контроль основного и резервного источника питания, контроль наличия посторонних вибраций), а также информацию о периодичности их проведения и ожидаемому эффекту смягчения риска того или иного вида отказа. Ожидаемый эффект — это новые значения вероятности возникновения и тяжести последствий вида отказа. На основании этих двух параметров система рассчитывает риск вида отказа.

Довериться холодному расчету системы

В новом релизе 1С:RCM 1.0.20.1 появилась возможность принимать более взвешенное и обоснованное решение при выборе той или иной программы обслуживания. Теперь пользователь может сравнить два варианта обслуживания в обновленном рабочем месте «Формирование программы обслуживания». Сравниваются вариант, который был выбран пользователем, и тот вариант, который система рекомендует использовать на основании наиболее высокого показателя эффективности — ROI (показатель введен в новом релизе).

В обновленном месте «Формирование программы обслуживания» пользователь может также сравнить два варианта обслуживания по составу операций мероприятий. Данные по составу операций хранятся в справочнике «Операции мероприятий», который сопоставим со справочником «Технологические операции» в 1С:ТОИР КОРП. Кроме этого, при сравнении двух вариантов пользователь увидит информацию о периодичности проведения мероприятий, а также об ожидаемом эффекте смягчения риска вида отказа.

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Вместе с выходом релиза 1С:RCM 1.0.20.1 появилось два новых отчета — «Критичность оборудования» и «Критичность видов отказа». Первый отчет отражает информацию об объектах эксплуатации, о суммарном виде отказов, а также стоимости последствий видов отказа. Во втором отчете «Критичность видов отказа» пользователь увидит изначальные риски функциональных отказов в разрезе наиболее критичных объектов эксплуатации.

Важные технические моменты, связанные с выходом релиза 1.0.20.1

Версия «1С:Библиотеки стандартных подсистем» в 1С:RCM обновлена до 3.1.9.162. Для работы в системе необходима версия платформы «1С:Предприятие» не ниже 8.3.21.1775, 8.3.22.1923.

Новый релиз 1С:RCM предназначен для использования с программным продуктом «1С:Система лицензирования и защиты конфигураций» версии не ниже 3.0.33.11307.

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«Деснол Софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 г. создает, внедряет, развивает ИТ-продукты, которые помогают ускорить, автоматизировать, сделать простыми и современными бизнес-процессы по управлению производственными и непроизводственными активами, а также услугами в сфере ИТ (ITSM) и других сервисных областях (ESM). Свыше 17 лет «Деснол Софт» носит статус российского центра компетенций по цифровизации процессов ТОиР. В активе компании — более 300 реализованных проектов автоматизации управления активами в различных отраслях экономики и сферах бизнеса. В 80+ регионах России, а также Казахстане, Белоруссии и странах Европы используют системы, разработанные компанией «Деснол Софт»: 1С:ТОИР для управление ремонтами и обслуживанием оборудования, 1С:RCM для управления надежностью, Service Desk Итилиум для управления ИТ-услугами.

«Деснол Софт» — участник ИТ-кластера Сколково. Разработанные «Деснол Софт» программные продукты включены Минцифры России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.