Компания Modus вошла в состав Ассоциации «Руссофт»

Modus (ООО «БиАй Про»), российский разработчик аналитических систем и платформ для управления данными (BI, ETL), объявил о вступлении в Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Это объединение является крупнейшим и наиболее авторитетным сообществом компаний-разработчиков ПО в России. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Решение о присоединении к «Руссофт» стало для Modus важным стратегическим шагом, направленным на усиление взаимодействия с профессиональным сообществом, формирование отраслевой повестки и совместное развитие отечественной ИТ-отрасли.

Вступление в ассоциацию позволит компании более эффективно участвовать в диалоге с государственными органами, институтами развития и другими ключевыми игроками рынка для создания благоприятных условий ведения ИТ-бизнеса в России.

«Для нас большая честь присоединиться к рядам «Руссофт» — сообщества, которое объединяет лучшие ИТ-компании и задает стандарты развития нашей индустрии. Modus активно развивает направление импортонезависимой аналитики, и мы видим большой потенциал в синергии с коллегами по отрасли. Рассчитываем, что наша экспертиза в области управления данными и бизнес-аналитики внесет вклад в общее дело укрепления технологического суверенитета России, а членство в ассоциации откроет новые горизонты для обмена опытом и реализации масштабных проектов», – сказал Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus.

Ассоциация «Руссофт» на протяжении многих лет ведет активную работу по поддержке ИТ-компаний, содействию в развитии экспортного потенциала отечественного ПО и защите интересов разработчиков на всех уровнях. Вступление компании Modus, обладающей глубокими компетенциями в создании высоконагруженных аналитических систем, было оценено руководством ассоциации.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
«Опыт и позиция каждой отдельной компании влияют на деятельность «Руссофт», что помогает нам формировать повестку по поддержке и развитию ИТ-индустрии, которая отвечает актуальным запросам. Modus является ярким представителем российских компаний-разработчиков ПО в сфере аналитики, решения которой пользуются популярностью уже долгие годы, помогая развивать бизнес-процессы сотен компаний. Именно такие участники нужны Ассоциации, чтобы показывать успехи индустрии, и совместно выводить на рынки новых стран российские продукты», — сказал Валентин Макаров, президент Ассоциации «Руссофт».

Вступление в «Руссофт» открывает для Modus новые возможности для нетворкинга, участия в совместных исследованиях и отраслевых мероприятиях, а также позволяет внести вклад в развитие кадрового потенциала и образовательных инициатив ИТ-сферы.

