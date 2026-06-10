Modus BI 3.14: интеллектуальный экспорт, новый SQL-редактор и расширенный контроль визуализаций

Компания Modus, российский вендор решений для бизнес-аналитики и управления данными, объявила о выходе планового релиза Modus BI 3.14. Обновление сфокусировано на трех ключевых направлениях: гибкость экспорта отчетности, качество аналитического кода и адресные улучшения визуализаций.

Главным технологическим приобретением версии стал полностью переработанный редактор SQL-кода в вычисляемых полях. Инструмент получил увеличенное рабочее пространство, нумерацию строк, интеллектуальную подсветку синтаксиса и ошибок, а также автодополнение функций СУБД. Это решение позволяет аналитикам быстрее создавать сложные вычисления и снижает порог входа для новых пользователей.

Существенные изменения затронули экспорт данных, появились настройки экспорта отчета, которых раньше не было. В дополнение к существующим форматам реализована поддержка многостраничных XLSX-шаблонов: на дополнительных листах можно сохранять диаграммы, сводные таблицы и макросы, которые автоматически подхватывают выгружаемые данные. Появилась возможность скачивать эталонные шаблоны непосредственно из интерфейса — в общих настройках системы или на уровне отдельной таблицы. При экспорте в PDF, PNG, JPG и PPTX теперь учитывается положение полосы прокрутки, благодаря чему в итоговый файл попадают именно те строки, которые видит пользователь на экране.

Визуализации получили ряд адресных улучшений. Диаграмма Ганта научилась сохранять сортировку строк по умолчанию, использовать палитру отчета и корректно отображать длинные текстовые метки с автоподстановкой многоточия и всплывающих подсказок. В сводной таблице появились информационные окна-расшифровки по клику на значение, а также тонкая стилизация шрифтов — начертание и размер теперь отдельно настраиваются для шапки, строк и полей детализации.

Обновления коснулись и средств администрирования. Отчеты и наборы данных теперь можно переносить с контура разработки на рабочий контур через API с помощью Modus ETL, что упрощает автоматизацию CI/CD-процессов. В формах ввода данных реализован «Режим поиска без лимита» для выпадающих списков, а в фильтрах добавлен расширенный режим, учитывающий не только категории, но и серии.

Релиз сопровождается масштабной работой над стабильностью: исправлено более 30 ошибок, затрагивающих визуализации, редактор кода, экспорт и интерфейсные сценарии.

«В версии 3.14 мы сделали акцент на управляемости: аналитик должен не только строить сложные запросы, но и легко превращать результаты в готовую отчетность, будь то Excel с макросами или презентация для руководства. Новый редактор SQL, умный экспорт и десятки доработок в визуализациях дают именно такую бесшовную связку «код — данные — представление». При этом мы не забыли про надежность — треть изменений касается исправлений, которые делают работу с платформой еще более предсказуемой», – отметил Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.

Modus BI 3.14 уже доступен для обновления. Подробное описание всех изменений представлено в технической документации продукта.