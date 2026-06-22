Modus и группа компаний ЧДК заключили соглашение о партнерстве

Modus, российский вендор платформ для бизнес-аналитики и управления данными, и группа компаний ЧДК, официальный партнер фирмы «1С», объявляют о начале стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Сотрудничество позволит клиентам ЧДК получить расширенные возможности по работе с данными в рамках экосистемы «1С». Партнеры объединяют экспертизу: Группа компаний ЧДК обеспечивает глубокое знание учетных систем «1С», а Modus добавляет современные low‑code-инструменты для сбора, трансформации и визуализации данных. В результате заказчики получают единое решение «в одних руках» — от настройки учета до построения централизованного хранилища данных и управленческих дашбордов, с возможностью подключать как источники «1С» (например «1С:ERP», «1С:Управление холдингом», программные продукты в сервисе «1C:Фреш» и др.), так и любые другие корпоративные системы. Это особенно важно для сложных проектов, где требуется консолидация данных из разнородных сред и представление всей информации на едином портале.

В рамках партнерства low‑code-решения Modus BI (для визуализации и аналитики) и Modus ETL (для управления данными) будут интегрированы в комплексные проекты компании.

Решения Modus автоматизируют полный конвейер работы с данными — от извлечения из любых источников (например «1С:ERP», «1С:Управление холдингом», облачный сервис «1С:Фреш», другие облачные сервисы, а также другие программные продукты и корпоративные базы данных и файлы) и ETL‑трансформаций до построения управленческих дашбордов с возможностью writeback (ввода данных обратно в систему для планирования и корректировки показателей) и ролевого доступа. Такая интеграция позволит клиентам ЧДК выйти за рамки стандартной регламентированной отчетности и перейти к управлению на основе актуальных данных, сохранив единый контур учета и корпоративные стандарты безопасности.

Теперь заказчикам не нужно сначала внедрять «1С», а потом отдельно искать подрядчика для аналитической надстройки – они получают комплексное решение от одного партнера. Это исключает дорогостоящие переделки и сокращает время выхода на управленческие отчеты. Данные из учетной системы и других источников собираются в одном контуре, становятся доступны для самостоятельного анализа бизнес-пользователям — без согласований и запросов в ИТ. А когда компания растет, решения позволяют легко подключать новые источники и расширять аналитические возможности.

«Наши продукты изначально создавались как универсальные инструменты для работы с данными из любых корпоративных источников — реляционных СУБД, облачных сервисов, файлов и, конечно, систем «1С». Мы сознательно сделали интеграцию с «1С» максимально глубокой и бесшовной: Modus ETL подключается к любой конфигурации напрямую, без промежуточных слоев, а Modus BI дает бизнес-пользователям возможность создавать отчеты самостоятельно. При этом наша архитектура одинаково эффективна и для не «1С»-источников, что критически важно для предприятий с гетерогенным ландшафтом данных. Мы рады, что такой опытный партнер, как группа компаний ЧДК, выбрал наши технологии для масштабирования своих предложений в сфере бизнес-аналитики», — сказал Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus.

«Клиенты, особенно крупный бизнес и холдинги, уже давно запрашивают инструменты, которые позволят выйти за рамки стандартных отчетов «1С». Им нужна глубокая аналитика, прогнозные модели и возможность самостоятельной работы с данными без нагрузки на ИТ-подразделения. Решения Modus BI и Modus ETL — это именно то, что закрывает этот запрос на уровне enterprise. Мы интегрируем их как стандартный компонент наших проектов автоматизации, чтобы каждый клиент, который приходит к нам за внедрением решений «1С», мог сразу получить и современную аналитику на его основе. Партнерство с Modus усиливает нашу технологическую экспертизу и позволяет предлагать рынку комплексные решения полного цикла», — отмечает Владимир Понятовский, генеральный директор ООО «Что делать Автоматизация» (Центр Автоматизации группы компаний ЧДК).