«СберТех» и Modus повышают эффективность управления данными в высоконагруженных ИТ-системах

Российские разработчики Modus и «СберТех» объявили об успешном завершенном тестировании технологической совместимости своих продуктов для управления данными — инструментов Modus ETL и Modus BI с СУБД Platform V Pangolin DB. Компании подтвердили корректность и стабильность работы при комплексной интеграции решений в единую аналитическую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Испытания показали, что связка решений Modus и СУБД «СберТеха» обеспечивает быструю передачу и обработку данных. Клиенты могут использовать Modus ETL для подготовки и загрузки информации в Platform V Pangolin DB, а затем создавать визуальные отчеты и аналитические панели в Modus BI.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Совместимость продуктов «СберТеха» и Modus помогает закрыть потребность российских компаний в надежном, удобном и производительном ПО для работы с данными. Вместе мы предлагаем предприятиям цельное современное решение для эффективного и безопасного управления информацией. В комплексе наши инструменты предоставляют еще больше возможностей для построения импортонезависимой аналитической ИТ-инфраструктуры».

Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus: «Пользователям Platform V Pangolin DB продукты Modus помогут в организации полного аналитического цикла — от подготовки данных до их визуализации. Наши клиенты смогут быстро получить инструменты продвинутой аналитики и начать строить отчеты с минимальными затратами на интеграцию решений. Вместе мы готовы решать задачи даже самых требовательных заказчиков».

Platform V Pangolin DB — система управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня от «СберТеха», представляющая собой специальную сборку PostgreSQL с более чем 80 доработками для повышения производительности и безопасности.

Modus ETL — это визуальный инструмент для извлечения, трансформации и загрузки данных в хранилище. Modus BI — платформа для бизнес-аналитики и визуализации данных.

Решения входят в реестр российского ПО и отвечают современным требованиям, предъявляемым к программным продуктам.

