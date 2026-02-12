Modus BI 3.11: Усиление ключевых аналитических инструментов для корпоративной отчетности

Компания Modus, российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными, представляет новый релиз платформы Modus BI 3.11. Обновление направлено на создание более упорядоченного рабочего пространства, усиление ключевых аналитических инструментов и повышение общей стабильности системы для ежедневной работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Основным организационным улучшением стала полноценная иерархическая структура папок, пришедшая на смену группам отчетов. Теперь пользователи могут создавать многоуровневые вложенные каталоги, что позволяет логически структурировать даже самые обширные библиотеки отчетов. Дополнительную навигационную ясность обеспечивает гибкая настройка цветового оформления папок.

Значительная часть релиза посвящена глубокой проработке табличных представлений. В сводных таблицах появились динамические заголовки на основе данных, расширенная настраиваемая сортировка и функция мгновенного перехода к детализации. Стандартные таблицы обрели новые интерактивные возможности: теперь строки можно использовать как фильтр для других компонентов дашборда, а заголовки колонок стали динамическими.

Интерфейс новой версии – более интуитивный и информативный: контекстные подсказки в настройках упрощают освоение функций, а новый компонент «Подзаголовок» позволяет добавлять в отчеты динамические описания. Улучшенная боковая панель фильтров теперь отображает счетчик активных ограничений, а в режиме редактирования фильтры можно менять местами простым перетаскиванием.

Визуализации также получили важные доработки: для диаграмм добавлена возможность указывать суффиксы единиц измерения (%, руб., шт.) и точно контролировать ширину столбцов, что повышает читаемость графиков.

«В версии 3.11 мы сконцентрировались на фундаментальных вещах — порядке и контроле, — отметил владелец продукта Modus BI Роман Чернышов. — Иерархия папок наводит структуру в данных, а усиленные таблицы и детализированные настройки визуализаций дают аналитикам тот уровень гибкости и точности, который необходим для работы со сложными бизнес-задачами. Это обновление закладывает основу для еще более продуктивной аналитической работы».

Релиз Modus BI 3.11 уже доступен и включает также более 50 исправлений, направленных на повышение безопасности, стабильности и общей надежности платформы.