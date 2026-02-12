Разделы

ПО Софт
|

Modus BI 3.11: Усиление ключевых аналитических инструментов для корпоративной отчетности

Компания Modus, российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными, представляет новый релиз платформы Modus BI 3.11. Обновление направлено на создание более упорядоченного рабочего пространства, усиление ключевых аналитических инструментов и повышение общей стабильности системы для ежедневной работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Основным организационным улучшением стала полноценная иерархическая структура папок, пришедшая на смену группам отчетов. Теперь пользователи могут создавать многоуровневые вложенные каталоги, что позволяет логически структурировать даже самые обширные библиотеки отчетов. Дополнительную навигационную ясность обеспечивает гибкая настройка цветового оформления папок.

Значительная часть релиза посвящена глубокой проработке табличных представлений. В сводных таблицах появились динамические заголовки на основе данных, расширенная настраиваемая сортировка и функция мгновенного перехода к детализации. Стандартные таблицы обрели новые интерактивные возможности: теперь строки можно использовать как фильтр для других компонентов дашборда, а заголовки колонок стали динамическими.

Интерфейс новой версии – более интуитивный и информативный: контекстные подсказки в настройках упрощают освоение функций, а новый компонент «Подзаголовок» позволяет добавлять в отчеты динамические описания. Улучшенная боковая панель фильтров теперь отображает счетчик активных ограничений, а в режиме редактирования фильтры можно менять местами простым перетаскиванием.

Визуализации также получили важные доработки: для диаграмм добавлена возможность указывать суффиксы единиц измерения (%, руб., шт.) и точно контролировать ширину столбцов, что повышает читаемость графиков.

«В версии 3.11 мы сконцентрировались на фундаментальных вещах — порядке и контроле, — отметил владелец продукта Modus BI Роман Чернышов. — Иерархия папок наводит структуру в данных, а усиленные таблицы и детализированные настройки визуализаций дают аналитикам тот уровень гибкости и точности, который необходим для работы со сложными бизнес-задачами. Это обновление закладывает основу для еще более продуктивной аналитической работы».

Релиз Modus BI 3.11 уже доступен и включает также более 50 исправлений, направленных на повышение безопасности, стабильности и общей надежности платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

«Замедление» Telegram ударило по разработке российского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще