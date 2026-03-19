Modus обновила платформу Modus BI до версии 3.12

Компания Modus, российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными, представила новый релиз платформы Modus BI 3.12. Плановое обновление повышает удобство работы с отчетами, расширяет возможности экспорта и кастомизации.

Одно из центральных изменений версии 3.12 — доработка шаблонов экспорта в формате XLSX. При настройке шаблона теперь можно включить отображение названия отчета и списка примененных фильтров с разбивкой по строкам. Имя файла формируется динамически: в нем отражаются название отчета, визуализации, а также дата и время выгрузки. Это избавляет пользователей от необходимости вручную переименовывать файлы и восстанавливать контекст при работе с большим количеством выгрузок.

Дополнительно добавлена возможность скачивать отчеты в форматах PDF, PNG, SVG и PPTX через API, что открывает новые сценарии автоматизации: теперь отчеты можно встраивать в корпоративные рассылки, системы уведомлений и внешние дашборды без ручного участия.

На панели инструментов отчета появилась кнопка копирования ссылки с учетом примененных фильтров. Теперь пользователь может передать коллеге точный срез данных — без необходимости объяснять, какие фильтры нужно выставить вручную. Это особенно ценно в командной работе, где критически важно смотреть на одни и те же данные в одном контексте.

Диапазонный фильтр по датам получил два важных улучшения. Во-первых, в календаре теперь можно последовательно выбрать год и месяц — раньше для этого приходилось вручную пролистывать календарь, что занимало лишнее время. Во-вторых, добавлена кнопка сброса значений, которая позволяет одним кликом очистить выбранный диапазон.

Для сводной таблицы введен режим автоматического выравнивания значений в зависимости от типа данных: числа выравниваются по правому краю, строки и даты — по левому. Вычисляемые поля адаптируются автоматически. Это снижает количество ручных настроек и делает таблицы более читаемыми без дополнительных усилий.

Расширены возможности персонализации главной страницы аналитического портала: теперь для каждого отчета можно задать индивидуальный цвет плашки, а в настройках темы интерфейса — установить единый цвет для всего портала. Панель закладок получила поддержку множественных значений фильтров в режиме «Отправки запроса».

«Каждый релиз Modus BI — это не просто список изменений, а ответ на реальные запросы наших пользователей. В версии 3.12 мы сосредоточились на деталях, которые ежедневно влияют на продуктивность: как быстро аналитик может поделиться нужным срезом данных, насколько удобно настраивать фильтры, что видит получатель выгруженного файла. Улучшений много, но главное — они работают вместе, формируя более цельный и предсказуемый пользовательский опыт», – отметил Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.

Релиз Modus BI 3.12 уже доступен и включает также более 20 исправлений, направленных на повышение безопасности, стабильности и общей надежности платформы.