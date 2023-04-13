Неожиданные последствия санкций. Россиян завалило отечественным ПО. Впереди «отмирание и борьба за выживание»

Российские разработчики ставят рекорд за рекордом в стремлении импортозаместить иностранное ПО. В стране насчитывается как минимум 19 дистрибутивов Linux, пять офисных пакетов, три национальные мобильные ОС и пр. Потребители начинают жаловаться на переизбыток предложений и сложность в выборе нужного ПО. Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов отметил, что российскому рынку ПО скоро «придется пройти долгий путь выживаемости и отмирания тех историй, которые не найдут своего клиента».

Слишком много импортозамещения

В России образовался переизбыток отечественного программного обеспечения, заявил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, пишет «Коммерсант». Потребители столкнулись с невероятно широким выбором программ и платформ, что стало следствием событий, развернувшихся у западных границ России 24 февраля 2022 г.

Начиная с конца февраля 2022 г. Россию покинули десятки ИТ-компаний, среди которых немало и разработчиков ПО. Наиболее заметным для рынка стал уход Microsoft, SAP, Oracle, Adobe. Отказ каждой из этих компаний навлек на россиян массу трудностей, поскольку софт этих компаний многие из них использовали в работе десятилетиями.

Чтобы восполнить внезапно образовавшуюся пустоту, российские разработчики начали усиленно работать над созданием новых и развитием имеющихся отечественных программ на замену более недоступных иностранных. Из слов Кирилл Меньшова следует, что они «слегка» переусердствовали.

Больше – не значит лучше

Вице-президент «Ростелекома» обратил внимание общественности на то, что в настоящее время в стране числится, по меньшей мере, 19 дистрибутивов Linux. Это и Astra Linux, и «Альт», и «Ред софт», и менее известные и популярные сборки.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Превалирование предложения над спросом не всегда благоприятно влияет на рынок

Систем виртуализации, разработанных в России, Кирилл Меньшов насчитал 13. Наиболее известные из них – это «Брест» от разработчиков Astra Linux, zVirt компании Orion Soft, VeiL VDI (НИИ «Масштаб»), «Ред виртуализация» (разработчик – «Ред софт») и «Альт сервер виртуализации» компании «Базальт СПО».

Также Кирилл Меньшов упомянул три национальные операционные системы. Это в первую очередь «Аврора», в 2019 г. переродившаяся из Sailfish Mobile OS Rus. На ее развитие власти хотели выделить 22 млн руб., но отказались от этой затеи.

Также в реестре отечественного ПО в категории «Мобильные ОС» числятся системы «РОСА мобайл», Astra Linux Mobile (режим функционирования ОС Astra Linux Special Edition, адаптированный для работы на сенсорных экранах смартфонов, планшетов и других мобильных устройств) и Navitel Embedded Linux.

В скором будущем мобильных платформ в реестре может стать еще больше. Как сообщал CNews, в конце 2022 г. «Яндекс» и VK (ранее Mail.ru Group) объявили о начале совместной разработки новой ОС, которую они намерены собрать в течение года.

При этом Меньшов не упомянул наличии выбора и в сегменте российских заменителей Microsoft Office. Покупателям доступны как минимум продукты «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» и «Р7 офис» группы «Р7», а также офисный пакет AlterOffice за авторством «Алми партнер» и «Циркон-офис» предприятия «Свемел».

Выживает сильнейший

Комментируя столь широкое разнообразие отечественных программ, в которых неподготовленный пользователь может запутаться, Кирилл Меньшов сказал: «Очевидно, что нам придется пройти долгий путь выживаемости и отмирания тех историй, которые не найдут своего клиента».

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Также он прокомментировал стремление многих разработчиков не ограничивать себя одними только российскими клиентами, а поскорее выйти на глобальный рынок. «Говоря о вопросе выхода на зарубежные рынки, я вижу очень большой риск в том, что мы размажем наши усилия и инвестиции, а в итоге продукт не будет иметь успеха в силу распыления ресурсов», – сказал вице-президент «Ростелекома».

Очевидное трудно не заметить

На то, что в России стало избыточно много отечественного софта, обратил внимание и директор по цифровизации и информационным технологиям «Т плюс» Борис Макевнин, пишет «Коммерсант». По его словам, за годы своей карьеры он работал с двумя BI-системами, но в последние месяцы все изменилось. «За прошлый год у меня уже десять писем с разного рода предложениями по поводу BI-систем. Здесь нам немного сложно сделать наиболее оптимальный и стратегически правильный выбор. Вопрос также в том, насколько мы размываем наши инвестиции с точки зрения поддержания 50 одинаковых программных продуктов», – сказал Борис Макевнин.

BI-система (Business Intelligence) – это набор программных инструментов и технологий, используемый для сбора анализа и обработки данных о состоянии бизнеса. В числе российских разработок в этой сфере: Visiology, PIX BI, Modus BI, Luxms BI, «Форсайт» и многие другие.

Нет худа без добра

Отечественные разработчики ПО после ухода иностранных разработчиков моментально остались без конкуренции с их стороны. CNews писал, что это развязало им руки в плане индексирования цен – стоимость многих продуктов всего за год взлетела на 20-50%.

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Пользователям это совершенно не нравится – настолько, что они начали привлекать внимание властей.

Не исключено, что переизбыток российского софта на рынке повлечет за собой рост конкуренции между его авторами, что в итоге выльется в демпинг. Также на снижение цен может повлиять легализация пиратского иностранного ПО – власти поднимали этот вопрос еще весной 2022 г., а в январе 2023 г. заговорили о принудительном лицензировании программ ушедших из России иностранных компаний. В том же месяце аналогичные меры заработали на территории Белоруссии.