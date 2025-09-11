Вендор решений для бизнес-аналитики Modus выпустил обновление Modus BI («Модус:Аналитический портал»)

Вендор решений для бизнес-аналитики Modus выпустил обновление Modus BI («Модус:Аналитический портал») 3.10. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Администрирование

Улучшен функционал self-service: в большинстве разделов портала появилась кнопка для вызова информационной панели «Справка». Нажав на нее, пользователь может ознакомиться с описанием функционала по тому или иному разделу, при необходимости перейти в Базу знаний Modus.

Реализовано ограничение на одновременную работу «Аналитического портала» под одним и тем же пользователем. Теперь при запуске нового сеанса (вход в систему через разные браузеры или с разных устройств) под одной и той же учётной записью предыдущий сеанс прекращается.

Добавлена возможность интегрировать «Аналитический портал» с «Битрикс24» в закрытом контуре, также в настройках провайдера аутентификации «Битрикс24» теперь можно задать адрес сервера получения токена.

Визуализации

Разработан новый визуальный компонент – «Контейнер страниц». Теперь внутри одного контейнера можно создать несколько вкладок с разными визуализациями. Это даёт возможность создавать более информативные отчеты и оптимизировать пространство дашборда.

Сводная таблица

В настройках таблицы добавлена полка «Детализация». С ее помощью можно отображать дополнительную информацию для полей с полки «Строки» в отдельных столбцах таблицы, детализируя последний уровень иерархического списка.

Теперь, если включить опцию «Поиск» в настройках полей таблицы, станет доступен поиск по данным с полок «Строки» и «Детализация». Найти нужное можно либо через строку поиска, либо с помощью чек-боксов.

Реализована возможность использовать разные вычисления для разных уровней группировки строк. Это удобно, когда итоговые значения нужно считать не по стандартной логике (например, как среднее или сумма значений), а по отдельному алгоритму.

Теперь в таблице можно настраивать дополнительные элементы внешнего вида компонента (изменять наименование шрифта, внешний вид и положение кнопки раскрытия иерархического списка, кнопки сортировки, кнопки поиска и т.п.) при помощи CSS, это расширяет возможности дизайна отчетов.

Добавлена опция «Заголовок группировки строк», которая дает возможность задать любое наименование для столбца таблицы.

Теперь можно применять функционал многоуровневой шапки таблицы для полей с полки «Детализация», также изменилось оформление кнопок управления многоуровневой шапкой таблицы.

Расширили настройки оформления для шапки таблицы. В версии портала 3.10 можно изменить высоту шапки, настроить перенос строк и установить выравнивание текста в ней.

Для упрощения работы пользователей с таблицами, в которых много столбцов, добавлен горизонтальный скролл, охватывающий всю область значений и столбцы с полки «Детализация».

Теперь (при включенной нумерации строк в таблице) оформление, настроенное в строках таблицы (цвет фона, цвет шрифта, размер текста и т.п.), применится также и к столбцу с нумерацией.

Текст внутри ячеек таблицы, выходящий за пределы строки, теперь переносится на следующую строку автоматически.

Фильтры

В версии Modus BI 3.10 выпадающий список в контейнере с фильтрами организован и выглядит так же, как и боковая панель фильтров.

В компоненте «Иерархический фильтр» упрощена работа с чек-боксами: теперь достаточно кликнуть в любую зону строки, чтобы раскрыть выпадающий список и поставить отметку в чек-боксе. Также добавлена опция «Обновлять после применения». Когда она включена, отчет перестраивается один раз при нажатии кнопки «Применить», когда все фильтры выбраны, а не после изменения каждой настройки.

Плеер речевой аналитики

Плеер стал настраиваемым: можно менять цвет прогресс-бара и фона плеера, чтобы он подходил к любому дизайну отчета.

Оптимизировано поведение плеера при работе с фильтрами и поведение кнопок «Пауза» и «Стоп» при последовательном использовании.

Настройка отчетов

Разработано два режима использования сетки в дашборде: средняя сетка и крупная сетка. В зависимости от выбранного режима пользователь может регулировать «шаг» перемещения визуальных компонентов отчёта, регулируя размер контейнеров, расстояние между ними и т.д.

На боковой панели фильтров добавлена кнопка «Сбросить». С ее помощью можно вернуть все фильтры к состоянию, заданному по умолчанию.

На верхней панели инструментов заменена иконка фотоаппарата на иконку скачивания файла отчета.