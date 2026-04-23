Modus BI 3.13: новые инструменты для управления проектами, расширенная кастомизация и повышенная стабильность платформы

Компания Modus объявляет о выходе Modus BI 3.13 — очередного планового обновления платформы бизнес-аналитики. Релиз включает новую визуализацию, доработки фильтров и форм ввода данных. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Диаграмма Ганта — управление проектами внутри платформы

Ключевым нововведением версии 3.13 стала бета-версия диаграммы Ганта. Новый тип визуализации позволяет отображать календарные графики задач непосредственно в отчетах Modus BI, не прибегая к сторонним инструментам. Это особенно востребовано в командах, которые ведут проектный учет и хотят видеть операционные данные и сроки в едином аналитическом пространстве.

Гибкость в настройке фильтров и компонентов

Диапазонные фильтры с датами получили механизм автоматического вычисления периодов при загрузке отчета. Теперь аналитики могут один раз настроить логику — «предыдущая неделя», «с 1 по 15 число текущего месяца», «прошлый квартал» — и отчет будет автоматически подставлять актуальный диапазон без участия пользователя.

Контейнер с фильтрами в режиме отображения «Кнопки» в новой версии поддерживает полную кастомизацию через CSS, что позволяет адаптировать интерфейс отчетов под корпоративный стиль заказчика.

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности
IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности цифровизация

В формах ввода данных снято ограничение на одну зависимость между выпадающими списками: значения одного списка могут определяться сразу несколькими связанными полями, что открывает возможности для построения более сложных и точных форм.

Среди других значимых изменений релиза — автоматический расчет высоты шапки сводной таблицы, возможность выводить строку итогов в верхней части таблицы, унификация настроек наклона подписей в столбчатой и линейной диаграммах, а также улучшенный экспорт в Excel с корректной передачей пользовательских заголовков фильтров.

«Версия 3.13 — это релиз про зрелость продукта. Диаграмма Ганта открывает новый класс сценариев для команд, которые ведут проектный учет. Гибкие фильтры и улучшенные формы ввода данных делают платформу точнее в повседневных задачах. А работа над исправлениями говорит о том, что качество для нас — не фоновая задача, а такой же приоритет, как и развитие функциональности», — сказал Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.

Другие материалы рубрики

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще