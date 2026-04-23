Modus BI 3.13: новые инструменты для управления проектами, расширенная кастомизация и повышенная стабильность платформы

Компания Modus объявляет о выходе Modus BI 3.13 — очередного планового обновления платформы бизнес-аналитики. Релиз включает новую визуализацию, доработки фильтров и форм ввода данных. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Диаграмма Ганта — управление проектами внутри платформы

Ключевым нововведением версии 3.13 стала бета-версия диаграммы Ганта. Новый тип визуализации позволяет отображать календарные графики задач непосредственно в отчетах Modus BI, не прибегая к сторонним инструментам. Это особенно востребовано в командах, которые ведут проектный учет и хотят видеть операционные данные и сроки в едином аналитическом пространстве.

Гибкость в настройке фильтров и компонентов

Диапазонные фильтры с датами получили механизм автоматического вычисления периодов при загрузке отчета. Теперь аналитики могут один раз настроить логику — «предыдущая неделя», «с 1 по 15 число текущего месяца», «прошлый квартал» — и отчет будет автоматически подставлять актуальный диапазон без участия пользователя.

Контейнер с фильтрами в режиме отображения «Кнопки» в новой версии поддерживает полную кастомизацию через CSS, что позволяет адаптировать интерфейс отчетов под корпоративный стиль заказчика.

В формах ввода данных снято ограничение на одну зависимость между выпадающими списками: значения одного списка могут определяться сразу несколькими связанными полями, что открывает возможности для построения более сложных и точных форм.

Среди других значимых изменений релиза — автоматический расчет высоты шапки сводной таблицы, возможность выводить строку итогов в верхней части таблицы, унификация настроек наклона подписей в столбчатой и линейной диаграммах, а также улучшенный экспорт в Excel с корректной передачей пользовательских заголовков фильтров.

«Версия 3.13 — это релиз про зрелость продукта. Диаграмма Ганта открывает новый класс сценариев для команд, которые ведут проектный учет. Гибкие фильтры и улучшенные формы ввода данных делают платформу точнее в повседневных задачах. А работа над исправлениями говорит о том, что качество для нас — не фоновая задача, а такой же приоритет, как и развитие функциональности», — сказал Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.