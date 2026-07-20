Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами

Компания Modus объявляет о выходе Modus BI 3.15. Релиз расширяет список поддерживаемых источников данных, существенно улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректностью работы с отчетами. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Новые источники: MySQL и StarRocks

Modus BI 3.15 добавляет нативную поддержку MySQL и StarRocks. Подключение MySQL закрывает запрос компаний, операционные базы данных которых построены на этой СУБД, — теперь они могут строить аналитику напрямую, без дополнительного слоя интеграции. StarRocks расширяет возможности платформы в сценариях, где критична скорость обработки больших массивов данных: система ориентирована на аналитические нагрузки и обеспечивает высокую производительность при работе с данными в реальном времени.

Переработанный SQL-редактор

Редактор SQL-запросов в наборах данных получил существенное обновление: масштабируемое окно, нумерация строк, подсветка синтаксиса и агрегатных функций, автодополнение функций СУБД. Подсветка агрегатных функций также добавлена в редактор вычисляемых полей. Обновление направлено на снижение порога ошибок при написании запросов и ускорение работы аналитиков, которые ежедневно взаимодействуют с SQL-слоем платформы.

Обязательные фильтры: контроль на уровне настроек

Новый механизм обязательных фильтров позволяет администраторам задавать условия, без соблюдения которых отчет не будет доступен для просмотра. Фильтр можно сделать обязательным как в боковой панели, так и в контейнере с фильтрами; дополнительно ограничивается максимальное количество выбранных значений. Это особенно востребовано в корпоративных сценариях, где некорректный просмотр отчета без обязательного контекста — периода, подразделения, статуса — может приводить к неверным управленческим решениям.

Экспорт и стабильность

Оформление фильтров в XLSX-выгрузках приведено к единому читаемому стандарту: корректное форматирование числовых значений, дат и диапазонов, логичные разделители между значениями. В части исправлений релиз закрывает накопленные проблемы совместимости при обновлении со старых версий платформы, в том числе критичные ошибки в работе сводных таблиц.

«В 3.15 мы двигались сразу в нескольких направлениях. Поддержка MySQL и StarRocks — это прямой ответ на запросы рынка: компании хотят подключать свои существующие системы напрямую, без лишних прослоек. Переработанный SQL-редактор — про уважение к ежедневной работе аналитика: когда инструмент работает как профессиональная среда, а не как текстовое поле, это влияет и на скорость, и на качество результата. Обязательные фильтры закрывают запрос, который мы слышали от enterprise-клиентов: им нужен контроль над тем, в каком контексте пользователь смотрит на данные. Это не ограничение — это инструмент управления качеством аналитики внутри организации», — сказал Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.