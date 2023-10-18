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Цифровизация Внедрения
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«Балтайр СПб» переходит на NORBIT BI

«Балтайр СПб», дистрибьютер шин, внедряет аналитическое решение NORBIT BI, разработанное «Норбит» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании контролировать ключевые показатели оптовых и розничных продаж, а также упростит и ускорит принятие управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Norbit BI — универсальная система бизнес-аналитики, созданная на базе open source. Решение развернуто в ИТ-ландшафте «Балтайр СПб». В ходе проекта экспертная команда «Норбит» настроила автоматическую выгрузку данных из внутренних источников и интеграцию с хранилищем в «», наладила постоянные обновления. Также была консолидирована вся значимая бизнес-информация, подготовлено семь аналитических панелей и порядка 30 видов визуализаций. На платформе есть возможность создавать и собственные дашборды, которые затем могут использовать и кастомизировать другие пользователи.

Специалисты «Балтайр СПб» теперь получают доступ к данным в разных разрезах: по менеджерам, типам и бренду продукции, географии продаж, с фильтрами по времени, по продукту и по категории. Кроме этого, они могут настроить отчетность исходя из маржинальности, прибыли по типам продукции и с выводом средних значений. Есть возможность провести сравнительный анализ по выбранным сценариям. При этом система обеспечивает разграничение прав доступа по ролям с учетом функционала и организационного периметра.

Максим Самарин, генеральный директор «Балтайр СПб»: «Внедрение решения значительно улучшит информированность руководства компании о процессе оптовых и розничных продаж, позволит быстро оценивать работу каждого менеджера, получать информацию о складских остатках и оперативно принимать взвешенные решения. Теперь не придется тратить время на поиск необходимой информации в разрозненных файлах, каждый нужный отчет всегда под рукой в режиме реального времени».

Екатерина Шук, руководитель BI-направления «Норбит»: «Высококонкурентный рынок, усложняющаяся логистика и проектирование новых цепочек поставок требуют от бизнеса молниеносной реакции на изменения, которая невозможна без качественной работы с данными. Norbit BI обеспечивает компанию не только эффективными аналитическими инструментами, но и дает возможность самостоятельно проектировать дашборды, учитывая специфику задач и необходимые параметры. Универсальность системы позволяет масштабировать ее на разные направления — она будет полезна и отделу продаж, и логистам, и службам по управлению персоналом».

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«Балтайр СПб» является одним из филиалов группы компаний «Baltyre». Компания предлагает спектр услуг, включая консультации по правильному выбору шин и поддержку на всех этапах продажи.

Группа компаний «Baltyre» является импортером шин из стран Азии, СНГ и других регионов мира.

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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