Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator

Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса, позволяющую онлайн в едином окне анализировать результаты основных показателей работы сотрудника, а также выдавать индивидуальные рекомендации, позволяя повысить экономические показатели продаж и клиентского сервиса. Lynkage Navigator является интеллектуальной системой, основанной на предсказательном анализе данных (IDSS). Главная цель разработчиков – сделать принятие бизнес-решений в сфере продаж и обслуживания простым и автоматизированным.

Интеллектуальная система Lynkage Navigator способна объединить в одном интерфейсе данные из многочисленных подразделений компании, интерпретировать их и построить прогнозы на основе предиктивной аналитики, а мгновенная передача данных является основным принципом интеллектуальной системы принятия решений. Платформа имеет гибкую архитектуру, которая достаточно быстро позволяет интегрировать в нее дополнительные опции.

Lynkage Navigator подбирет каждому сотруднику конкретное решение и дает рекомендации к действиям исходя из экономической модели процесса, с которой в режиме реального времени работает нейронная сеть платформы.

Президент группы компаний «Вестлинк» Константин Козерог отметил: «Задачи поддержки принятия решений выполнялись и раньше с помощью кастомизированных BI-, CRM-систем, но мы решили задачу на совершенно новом уровне. Мы позволяем сотрудникам и менеджменту получать конкретные рекомендации к их индивидуальным действиям чтобы улучшить общие показатели компании. Любая компания, имеющая у себя продажи и обслуживание, заинтересована в увеличении экономической отдачи от своих контактных центров. В нашем решении заинтересованы операторы связи, банки, ритейл, страховые, сбытовые и компании сферы ЖКХ. Уверен, с помощью Lynkage Navigator наши существующие и потенциальные клиенты смогут эффективно распределить трудовые ресурсы, что позволит сократить издержки и повысить прибыльность бизнеса».

В начале Lynkage Navigator анализирует информацию, собранную из корпоративных систем компании, затем автоматически пересчитывает количественные и качественные показатели и выстраивает на их основе динамическую экономическую модель исполнения плана продаж или выполнения иных услуг. Тем самым платформа дает возможность в каждый момент времени рекомендовать действия, решения и корректирующие мероприятия. Платформа оптимизирует работу персонала, высвобождая продуктивное время для выполнения более приоритетных задач.

Сотрудник может самостоятельно отслеживать отработанное время, количество и качество выполненных задач, определить выполнение индивидуального плана продаж на месяц и, соответственно, свой уровень дохода – система честно и прозрачно показывает результаты работы и прогнозирует количество конкретных действий для улучшения личного результата.

Платформу Lynkage Navigator с конца 2020 г. успешно использует крупный корпоративный заказчик из телеком-отрасли. В подразделениях компании реализован проект персонального рабочего места оператора, руководителя группы и руководителя площадки.

Общий экономический эффект от внедрения новой платформы в компании составил более 20% при значительном сокращении трудозатрат руководителей.

Интуитивно понятный интерфейс и минимальный период обучения работе в новой системе, визуализация показателей эффективности любого сотрудника, подразделения или регионального отделения, оперативное получение полной и исчерпывающей информации, удобство прогнозирования выполнения плана, а также уровня дохода – все это позволило повысить эффективность работы сотрудников в «продажах в час» на 28%.

Вознаграждение оператора контактного центра увеличилось почти на 40%, что повысило мотивацию и удовлетворенность работой. Теперь рядовой сотрудник стремится увеличить свой доход, а значит растет и прибыль компании.

Lynkage Navigator позволяет моментально вывести любые плановые и фактические показатели на конкретный день, месяц или год на экран компьютера или телефона (Lynkage Navigator может также использоваться и на мобильных устройствах). Предиктивная аналитика показывает эффективность занятости сотрудника.

Система Lynkage Navigator является разработкой ГК «Вестлинк» и «Сколково». Сегодня это готовый продукт, который дает возможность внедрить искусственный интеллект в бизнес и тем самым автоматизировать принятие операционных и финансовых решений.