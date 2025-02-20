Правительство РФ Национальный центр развития искусственного интеллекта Национальная стратегия развития искусственного интеллекта
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3188 21
|Мишустин Михаил 683 8
|Чернышенко Дмитрий 566 7
|Тарасенко Оксана 12 6
|Греф Герман 421 5
|Ведяхин Александр 131 5
|Незнамов Андрей 10 4
|Акимов Максим 187 3
|Носков Константин 236 3
|Шадаев Максут 1015 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Наквасин Сергей 18 3
|Кирьянова Александра 137 3
|Оселедец Иван 24 3
|Павленко Анастасия 8 3
|Колесников Максим 24 3
|Потапова Светлана 12 3
|Левин Леонид 130 2
|Паршин Максим 316 2
|Серебряникова Анна 73 2
|Кулик Вадим 182 2
|Онищенко Владислав 97 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Федулов Владислав 79 2
|Меньшов Кирилл 119 2
|Морозов Сергей 59 2
|Белевцев Андрей 63 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Райгородский Андрей 37 2
|Рыбинцев Андрей 25 2
|Саркисов Тигран 35 2
|Зеленков Юрий 37 2
|Плотникова Татьяна 6 2
|Тихонов Рустам 6 2
|Борисенко Григорий 15 2
|Бокова Людмила 82 1
|Ханин Александр 49 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Соколов Алексей 134 1
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