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CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1

СПбГУ представил систему контроля на основе искусственного интеллекта 1

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 1

Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры 1

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Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ 2

Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1

В России готовятся госстандарты для искусственного интеллекта 1