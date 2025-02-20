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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство РФ Национальный центр развития искусственного интеллекта Национальная стратегия развития искусственного интеллекта



20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  2
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
11.10.2024 «К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений 1
02.08.2024 Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры 1
12.07.2024 ИТ-решения с искусственным интеллектом будут тщательно проверять перед получением господдержки 1
28.06.2024 Анатолий Вассерман поделился с «Программным Продуктом» мнением о внедрении ИИ в Госдуму 1
19.06.2024 «Билайн бизнес» и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта 1
18.06.2024 Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона 1
10.06.2024 Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС 1
07.06.2024 Александр Ведяхин, Сбербанк: 1 трлн рублей дополнительных доходов принес России искусственный интеллект в 2023 году 1
06.06.2024 СПбГУ представил систему контроля на основе искусственного интеллекта 1
04.06.2024 В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 «Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 1
20.02.2024 Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры 1
02.02.2024 Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта 1
23.01.2024 Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона 1
24.11.2023 РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта 1
22.11.2023 Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять 1
16.11.2023 Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта 1
03.11.2023 Linkage Visual включен в реестр российского ПО 1
27.09.2023 Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ 2
06.07.2023 Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1
14.06.2023 «Сбер» и Росстандарт: открыт доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта 1
01.03.2023 В России готовятся госстандарты для искусственного интеллекта 1
30.11.2022 Россияне боятся искусственного интеллекта: он может занять их рабочие места 1
30.11.2022 Россияне боятся искусственного интеллекта: Он лишит их работы и сломает связи между людьми 1
24.12.2021 Исследование: 64% специалистов в сфере искусственного интеллекта удовлетворены условиями работы в России 1
11.11.2021 Дмитрий Чернышенко: В России стартовал первый опрос бизнеса о готовности к внедрению ИИ 1
22.10.2021 ИИ-сервис «СбермедИИ» научился выявлять рак легких на ранней стадии по КТ 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
Искусственный интеллект 2021 2
01.07.2021 Рустам Тихонов -

Рустам Тихонов, Минэк: Внедрение искусственного интеллекта должно произойти во всех приоритетных отраслях экономики

 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

 1
14.04.2021 «Сбер» примет участие в разработке европейского регулирования сферы искусственного интеллекта 1

Публикаций - 73, упоминаний - 80

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7415 10
VK - Mail.ru Group 3458 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12747 6
Ростелеком 9744 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 4
Google LLC 11824 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 265 4
МегаФон 8943 3
Microsoft Corporation 24667 3
IBM - International Business Machines Corp 9447 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 3
ИИ-Технологии 112 3
GitHub 829 3
NetApp - Network Appliance 638 2
Amazon Inc - Amazon.com 3011 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Huawei 3950 2
Apple Inc 12143 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 2
NtechLab - НтехЛаб 122 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
Nvidia Corp 3509 2
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 27 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Alibaba Group 425 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Telegram Group 2020 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Philips 2056 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7368 31
Газпром нефть 622 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 854 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Газпром ПАО 1345 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 2
Русагро Группа Компаний 279 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 382 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 130 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 89 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Связной ГК 1372 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
BMW Group 448 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Группа Самолет 76 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
UFG Capital Partners 5 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Baker Hughes 9 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Рапид Био 101 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 31 1
Альфа-Банк 1778 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11725 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4783 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 3
Евросоюз - Совет Европы 86 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 2
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 2
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
Ассоциация 42 1 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 2 1
ГосИнформСистемы 128 1
ЛДПР 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13672 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5065 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5328 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12023 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8608 12
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3185 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7660 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5404 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 8
Стандартизация - Standardization 2138 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2949 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4174 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7910 5
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 458 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27733 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1445 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1319 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1551 4
Data Fusion - Слияние данных 64 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4189 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 368 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1628 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16008 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 169 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1310 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 217 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 7
Depositphotos - фотобанк 422 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 530 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 36 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 269 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Windows 15722 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
Microsoft Cortana 173 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 672 1
Apple Siri - Голосовой помощник 399 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 634 1
Google Gmail 947 1
Apple iPhone 6 4862 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
NtechLab FindFace 47 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Baidu 284 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 59 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
Statista 230 1
Stafory - робот Вера 330 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 57 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 1
NVision Барьер 659 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 1
МФТИ DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3240 1
Викиум - Wikium 4 1
Путин Владимир 3188 21
Мишустин Михаил 683 8
Чернышенко Дмитрий 566 7
Тарасенко Оксана 12 6
Греф Герман 421 5
Ведяхин Александр 131 5
Незнамов Андрей 10 4
Акимов Максим 187 3
Носков Константин 236 3
Шадаев Максут 1015 3
Лысенко Эдуард 308 3
Наквасин Сергей 18 3
Кирьянова Александра 137 3
Оселедец Иван 24 3
Павленко Анастасия 8 3
Колесников Максим 24 3
Потапова Светлана 12 3
Левин Леонид 130 2
Паршин Максим 316 2
Серебряникова Анна 73 2
Кулик Вадим 182 2
Онищенко Владислав 97 2
Солнцева Екатерина 58 2
Федулов Владислав 79 2
Меньшов Кирилл 119 2
Морозов Сергей 59 2
Белевцев Андрей 63 2
Фетисов Алексей 42 2
Райгородский Андрей 37 2
Рыбинцев Андрей 25 2
Саркисов Тигран 35 2
Зеленков Юрий 37 2
Плотникова Татьяна 6 2
Тихонов Рустам 6 2
Борисенко Григорий 15 2
Бокова Людмила 82 1
Ханин Александр 49 1
Ковнир Евгений 75 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Соколов Алексей 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52214 10
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Япония 13304 4
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Европа Восточная 3080 3
Германия - Федеративная Республика 12706 3
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Земля - планета Солнечной системы 10401 2
Азия - Азиатский регион 5555 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2886 2
Индия - Bharat 5467 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 563 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 2
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Китай - Шанхай 787 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2435 1
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