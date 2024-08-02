Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры

Руководство федеральным проектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры, которое станет единым куратором всех программ поддержки в цифровой отрасли.



У федпроекта поменялось руководство

Руководство федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» переходит от Минэкономразвития России к Минцифры, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Распоряжение о передаче Минцифры ответственности за развитие направления «Искусственный интеллект» подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее за это направление отвечало Минэкономразвития. Документ вступает в силу с первого сентября 2024 г.

Мероприятия по развитию искусственного интеллекта войдут в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который придет на смену национальной программе «Цифровая экономика». Ее действие завершается в 2024 г.

Единый куратор

Решение о переводе федпроекта под кураторство Минцифры власти объяснили намерением «ускорить внедрение ИИ-технологий в экономику, социальную сферу и госуправление».

Минцифры Минцифры будет руководить проектом по развитию ИИ

«Предполагается, что эта мера будет способствовать синхронизации программ поддержки цифровой отрасли за счет нахождения этих вопросов в ведении одного куратора», — сказали в аппарате вице-премьера.

Список мероприятий, заложенных в федеральный проект, останется прежним: «Их и дальше будут реализовывать закрепленные проектом исполнители — Минэкономразвития, Минцифры и другие ответственные ведомства».

Условия для развития ИИ

Федеральный проект «Искусственный интеллект» (ФП ИИ) вошел в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Срок реализации ФП ИИ изначально был определен до конца 2024 г. На него было предусмотрено бюджетное финансирование размере 27,4 млрд руб., а также из внебюджетных источников – 4,1 млрд руб.

Цели проекта — создание условий для использования предприятиями и гражданами продуктов и услуг, основанных преимущественно на отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности.

Комплекс задач состоял из исследовательского блока, блока нормативного регулирования, образовательных проектов, проектов по поддержке разработчиков и вузов и др.

Так, в 2024 г. на поддержку в рамках ФП ИИ перспективных ИИ-проектов было выделено 554 млн руб. Программа поддержки направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики, как сообщило в апреле 2024 г. на своем сайте Минэкономразвития — тогда еще куратор федпроекта.

К поддерживаемым отраслям относятся промышленность, агропромышленный комплекс, строительство и ЖКХ, здравоохранение, транспорт и логистика. К приоритетам второго порядка относятся торговля, электроэнергетика, нефтегазовый и угольный комплексы, финансовые услуги, экология и природопользование, связь и медиа, образование, наука, развитие городской среды и государственное управление.

Подать заявку могут компании, которые планируют пилотное внедрение российского программного обеспечения, платформенных решений, сервисов или программно-аппаратных комплексов. Обязательное требование — софинансирование не менее 50% от сметы проекта из внебюджетных источников. Размер грантов составит от 20 до 100 млн руб.