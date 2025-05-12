Правительство России создает центр по развитию ИИ

При Правительстве России создадут Центр развития искусственного интеллекта, который, помимо разработки нормативной базы, будет еще анализировать госрасходы на внедрение ИИ и оценивать возможность таких трат.



Центр развития ИИ при Правительстве

При Правительстве России, на базе Аналитического центра (АЦ), будет создан Центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ) — профильный проектный офис. Минцифры опубликовало предусматривающих это проект постановления Правительства, выяснил «Коммерсант».

Координировать работу ЦРИИ будет Минцифры, пояснили изданию в ведомстве. Среди задач центра в пояснительной записке к проекту постановления указаны — трансфер научно-технологического задела в сфере ИИ и господдержка сектора.

Отечественный рынок ИИ-решений активно развивается. По оценкам опрошенных экспертов, которые CNews приводил в декабре 2024 г., в среднем потенциал роста составляет до 30% в год, а некоторые игроки рынка предсказывали удвоение объема этого сегмента в ближайший год.

Чем займется новая структура

Центр будет выстраивать оперативную сквозную координацию между госорганами, регионами и бизнесом, как сказали изданию в секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Официальный сайт Правительства России Новый центр развития ИИ при Правительстве России создадут на базе Аналитического центра

ЦРИИ также займется разработкой методик и нормативов, экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ.

Еще одно направление деятельности — госрасходы на ИИ. Центр будет предоставлять свою позицию в отношении расходов госорганов на проекты, связанные с ИИ, оценивать возможность трат на внедрение технологий ИИ.

В настоящее время применение технологии как на федеральном, так и на региональных уровнях сильно разнится, как и внедрение «цифры» в целом. Поэтому в федеральном проекте по ИИ будет внедрен тот же проектный подход, что реализуется во всей прочей активности аппарата правительства, отметили в секретариате Григоренко.

«В модель заложены принципы, которые направлены на получение результата через контроль сроков, мероприятий проекта и предупреждение рисков их неисполнения на основе цифрового анализа данных», — добавил собеседник издания в секретариате вице-премьера.

Проектный подход

О внедрении с 2025 года новой система управления цифровой трансформацией в России Григоренко заявлял в конце 2024 г. Изменения предусматривают наличие у каждой задачи измеримых показателей, а также регулярный мониторинг и анализ результатов работы в режиме онлайн. От этого анализа будут зависеть государственные расходы на проекты.

Внедрение искусственного интеллекта вошло в перечень приоритетных проектов цифровизации, утвержденный Григоренко в марте 2025 г. Тогда же были сформированы и ключевые показатели эффективности (КПЭ) для их реализации.

В феврале 2024 г. а распоряжении CNews оказалась дорожная карта по развитию технологий ИИ в России до 2030 г. Технологии в документе разделены на четыре поднаправления: перспективные методы ИИ; обработка естественного языка, распознавание и синтез речи; компьютерное зрение; интеллектуальная поддержка принятия решений.

Всего к 2030 г. в развитие данного направления направят 145,85 млрд руб. В том числе федеральный бюджет вложит 33,3 млрд руб., внебюджетные источники составят 112,6 млрд руб., включая Сбербанк — 99,73 млрд руб. и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) — 5,6 млрд руб.



В ноябре 2024 г. CNews писал, что еще 8,1 млрд руб. планируется потратить на исследование и разработку методологии анализа систем, реализующих технологии ИИ, на предмет наличия угроз безопасности государства и обороны страны.