Отечественный рынок искусственного интеллекта продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты нового рейтинга CNews Analytics, в котором приняли участие 35 компаний, общий объем выручки которых за 2023 г. составил ₽25,5 млрд. С каждым годом количество участников растет: по результатам 2020 г. — 12 игроков, 2021 г. — 15, 2022 г. — 23. Суммарная выручка представителей первой десятки по итогам обновленного исследования выросла на 32% по сравнению с 2022 г. Опрошенные эксперты указывают на то, что компании из различных отраслей стараются автоматизировать максимальное количество бизнес-процессов с помощью ИИ. Больше всего проектов — в телекоме и финансовом секторе, хотя представители государственных учреждений также активно проявляют интерес к внедрению ИИ-решений в собственные цифровые продукты.