Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки

Рынок искусственного интеллекта в России все еще далек от насыщения, хотя ИИ-технологии уже несколько лет активно используются в различных отраслях экономики. Расширение возможностей обработки данных, использование генеративного искусственного интеллекта и внедрение отечественных ИИ-платформ может удвоить объем рынка в ближайший год.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений

№ 2023 № 2022 Название организации Выручка от проектов в сфере ИИ в 2023 г., ₽млн с НДС Выручка от проектов в сфере ИИ в 2022 г., ₽млн с НДС Рост выручки 2023/2022, %
1 1 Cloud.ru 14 029 5 060 177%
2 4 VS Robotics 1 967 1 576 25%
3 MTS AI 1 811 754 140%
4 5 Naumen 1 097 907 21%
5 6 Just AI 600 610 -2%
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Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32%

Отечественный рынок искусственного интеллекта продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты нового рейтинга CNews Analytics, в котором приняли участие 35 компаний, общий объем выручки которых за 2023 г. составил ₽25,5 млрд. С каждым годом количество участников растет: по результатам  2020 г. — 12 игроков, 2021 г. — 15, 2022 г. — 23. Суммарная выручка представителей первой десятки по итогам обновленного исследования выросла на 32% по сравнению с 2022 г. Опрошенные эксперты указывают на то, что компании из различных отраслей стараются автоматизировать максимальное количество бизнес-процессов с помощью ИИ. Больше всего проектов — в телекоме и финансовом секторе, хотя представители государственных учреждений также активно проявляют интерес к внедрению ИИ-решений в собственные цифровые продукты.

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Андрей Зотов
Cloud.ru

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Рынок искусственного интеллекта в России ежегодно растет, бизнес расширяет сценарии применения ИИ-решений. Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru предоставляет инфраструктуру для интеграции и масштабирования таких сервисов. В интервью CNews заместитель генерального директора Cloud.ru Андрей Зотов рассказал, как развивается рынок, как применяют ИИ в разных индустриях и что может помешать эффективной интеграции новых технологий в бизнес-процессы.

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Татьяна Славкина
Cloud.ru

ИИ-ассистенты: какие бывают, и как сделать так, чтобы они эффективно работали на бизнес

Как работают ИИ-помощники, насколько сложные задачи им доступны, и насколько эффективно они решают задачи пользователей? О внедрении ИИ размышляет руководитель направления исследования, развития и внедрения искусственного интеллекта Cloud.ru Татьяна Славкина

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Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров

Эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» считают, что мировой рынок решений на базе генеративного искусственного интеллекта вырастет в шесть раз. Технология уже давно превратилась в реальную силу, способную выполнять многие виды работ быстрее человека. Собственные модели GenAI разрабатывает около десяти стран, в том числе и Россия. О том, какие задачи решают GenAI-сервисы от MTS AI, — в материале CNews.

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Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза

Искусственный интеллект стремительно меняет и совершенствует бизнес-процессы. Умная технология анализирует потребительские предпочтения и формирует нужные рекомендации, обрабатывает запросы клиентов и круглосуточно остается на связи, ищет новых сотрудников и даже помогает в диагностике заболеваний. Возможностей становится все больше. Эксперты ИТ-холдинга Т1 ожидают, что число используемых ML-моделей к 2028 году вырастет в три раза. 

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