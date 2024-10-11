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«К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений

Разработчик суперкомпьютерных кластеров «К2 НейроТех» и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании договорились о совместном создании высокотехнологичных инфраструктурных решений, отвечающих запросам рынка на внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Бум ИИ вместе с поддержкой на государственном уровне дал новый импульс развитию рынка суперкомпьютеров России. В связи со стремительным ростом технологий Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменения в Национальную стратегию развития ИИ на период до 2030 г. Обновленная стратегия предусматривает создание инфраструктуры для благоприятного развития отечественного искусственного интеллекта, апробацию решений на российских предприятиях, а также комплекс мер для улучшения кадрового потенциала. Также по поручению Президента совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров к 2030 г. должна увеличиться не менее чем в 10 раз.

Чтобы отвечать на запросы рынка по расширению вычислительных мощностей, необходимых для внедрения ИИ, «К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о стратегическом партнерстве. Вместе компании будут создавать, развивать и продвигать технологии, продукты и услуги в сфере инфраструктурных решений. В частности, включенные в реестр Минпромторга России высокопроизводительные серверы «Гравитон» будут применяться специалистами «К2 НейроТех» при создании программно-аппаратных комплексов (ПАК). ПАКи от «К2 НейроТех» предназначены для задач высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта и машинного обучения (Machine Learning, ML). Помимо совместной сборки ПАКов, компании будут сотрудничать в проектах построения суперкомпьютерных кластеров.

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«За последний год у нас значительно выросло число запросов на суперкомпьютеры, причем это как пилотные, так и промышленные внедрения. При этом мы часто сталкиваемся с требованиями регуляторов и пожеланиями заказчиков использовать только решения, соответствующие требованиям импортозамещения. Вычислительное оборудование от компании «Гравитон», включенное в реестр Минпромторга России, полностью удовлетворяет эти запросы, а также обеспечивает необходимую производительность ПАК-ML и ПАК-HPC», — сказал Олег Вишняк, директор по продвижению решений «К2 НейроТех».

«Развитие аппаратных технологий для поддержки ИИ — одна из важнейших задач для “Гравитон”. Мы предлагаем целый ряд решений с подтвержденным российским происхождением. В частности, тестовый образец ПАК-ML на Tech2b Conf, созданный совместно с «К2 НейроТех», собран на базе новых серверов с процессорами 5-го поколения. В 2024 году спрос на ИИ-серверы увеличился почти вдвое, и мы ожидаем взрывной рост в ближайшие годы. При этом заказчикам потребуются и готовые решения под ключ с настроенным ПО. Наше сотрудничество с «К2 НейроТех» отвечает на этот запрос», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем компании «Гравитон».

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