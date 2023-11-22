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Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять

Михаил Мишустин дал поручение обеспечить подготовку нового федерального проекта по развитию искусственного интеллекта. Отдельные поручения председателя Правительства касались поддержки научных исследований в сфере ИИ, предоставления льгот центрам обработки данных, подготовки кадров и анализа рисков внедрения ИИ.

Новый федеральный проект

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам отраслевой стратегической сессии дал поручение обеспечить подготовку нового федерального проекта по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Сообщение об этом появилось на официальном сайте Правительства government.ru. Отвечать за проект будет Минэкономразвития.

Правительство сейчас работает над обновлением «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.», утвержденной Указом Президента в 2019 г. В логике новой редакции документа и будет сформирован федеральный проект по развитию ИИ, который станет частью нацпроекта «Экономика данных».

Минэкономразвития, Минцифры и Минфину предстоит к 15 апреля 2024 г. определить перечень показателей нацпроекта «Экономика данных» в части развития ИИ, сделать расчет плановых значений по годам и необходимого финансирования.

О том, почему в России важно развивать это направление, Мишустин говорил на стратсессии. По его словам, это необходимо для обеспечения независимости от иностранных поставщиков, укрепления безопасности нашей страны.

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Фото: mos.ru
Михаил Мишустин дал поручение создать федеральный проект по развитию ИИ в целях обеспечения независимости и укрепления безопасности страны

«Продукты на основе искусственного интеллекта помогают повысить эффективность целых секторов экономики, вывести их на качественно новый уровень. Их широко применяют для анализа данных, прогнозирования, оптимизации процессов, автоматизации на производствах, запуска удобных и полезных сервисов для граждан и предпринимателей. Нам очень важно, чтобы они создавались у нас в России», — отметил председатель Правительства.

Создать научные разработки и инфраструктуру

Для развития ИИ необходима поддержка научных исследований и разработок. В этой связи участвующим в разработке проекта министерствам и Российской академии наук совместно с профильными исследовательскими центрами поручено до 1 марта 2024 г. сформировать подходы по определению приоритетных направлений научных исследований и механизмов их поддержки.

К 15 февраля 2024 г. Минэнерго, Минэкономразвития, Минцифры и Минфин должны проработать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных центров обработки данных и предоставления им льготных тарифов на электроэнергию.

Обеспечить внедрение

До 30 марта 2024 г. Минпромторгу и Минэкономразвития поручено обеспечить деятельность Федерального центра прикладного развития ИИ в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» для повышения уровня внедрения ИИ в отраслях промышленности.

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Минцифры поручено до 20 декабря 2024 г. проработать создание отечественных сервисов обработки данных, использующих технологии ИИ и до 1 апреля 2024 г. обеспечить создание доступной для госорганов платформы по ИИ на базе единой цифровой платформы «Гостех».

Отдельное поручение касалось внедрения ИИ в сфере здравоохранения. Минздраву и Минфину поручено предусмотреть финансирование с 2025 г. на внедрение решений с ИИ в рамках проекта «Цифровые сервисы здравоохранения». В рамках национального проекта «Здравоохранение» до 15 февраля 2024 г. предстоит сформировать систему управления внедрением ИИ в сфере здравоохранения.

Подготовить кадры

Несколько поручений касается вопросов подготовки кадров. Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития до 1 июня 2024 г. представят предложения о запуске национальной инициативы подготовки кадров для разработки и внедрения ИИ на всех уровнях образования.

Минобрнауки и Минэкономразвития предстоит обеспечить разработку вузовских программ по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ИИ. Срок — 30 марта 2024 г.

Предусмотреть риски

В рамках проведения мониторинга рисков социально-экономического развития России Минэкономразвития и Минтруду поручено обеспечить ежегодный анализ и оценку рисков, связанных с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы.

Анализ рисков должен касаться в том числе сферы влияния ИИ на состояние рынка труда.

Анна Любавина

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