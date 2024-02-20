Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры

Президент Владимир Путин обновил Национальную стратегию искусственного интеллекта (ИИ). Документ учитывает вызовы, связанные с развитием генеративных алгоритмов ИИ и ограничением доступа российских разработчиков к вычислительным мощностям. Документ предполагает создание в России нейроморфных и тензорных процессоров, использование платформы «Гостех» для внедрения ИИ в органах госвласти и запрет на делегирование принятия решений алгоритмами искусственного интеллекта.

Вклад в экономику генеративных моделей искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин подписал изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 г. Документ размещен на Официальном портале опубликования нормативно-правовых актов. Предыдущая версия Стратегии была утверждена в 2019 г.

Новая версия документа учитывает наметившиеся за последние годы изменения в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Так, в 2022-23 гг. в мире произошел новый скачок в развитии технологий ИИ благодаря совершенствованию больших генеративных моделей в области языка, изображений (включая видеоизображения) и звука. Большие фундаментальные модели уже сейчас способны писать программные коды по техническим заданиями, сочинять поэмы на заданную тему, задать точные и понятные ответы на тестовые вопросы различных уровней сложности, в том числе из образовательных программ. Модели ИИ за секунду создают изображения на любую тему по заданному текстовому описанию или наброску, что создает угрозу распространения запрещенной информации, нарушения авторских прав и генерации ошибочных сведений.

ИИ окажет существенное влияние на экономический рост в мире. Дальнейшее развитие больших генеративных моделей может вызвать резкое повышение производительности труда, которое приведет к увеличению мирового валового внутреннего продукта (ВВП) на 1-2% ежегодно и позволит повысить оплату труда специалистов во всех отраслях экономики из счет увеличения объемы выпуска продукции (товаров, работ, услуг) и улучшения ее качества. Таким образом, говорится в документе, использование ИИ позволит обеспечить переход России к типу организации экономических отношений, при котором высокие темпы ростра производительности труда в связи с использованием и внедрением новых технологий стимулируют работодателей к существенному увеличению доли высококвалифицированных специалистов в общей численности работников («экономика высоких затрат»).

Ежегодно увеличивается в несколько раз количество параметров в моделях ИИ. В частности, передовые модели ИИ в 2019 г. содержали не более 1,5 млрд параметров, а некоторые модели ИИ, представленные в 2022 г., содержат уже более 1 трлн параметров.

Препятствия в развитии технологий искусственного интеллекта

Между государствами усилилась конкуренция в области ИИ, что выражается в создании препятствий для импорта передовых технологий микроэлектроники, привлечения квалифицированных специалистов в области ИИ из других государств, а также во введении ограничений на свободное распространение технологий. Вместе с тем усиливаются риски возникновения зависимости от недобросовестных поставщиков решений в области ИИ.

Изменение экономической ситуации, односторонние ограничительные меры недружественных государств и иные изменения рыночной конъюнктуры, которые произошли в 2022-2023 гг., определили новые вызовы для России: нехватка вычислительных мощностей, недостаточное развитие отечественных решений в области ИИ, включая программно-аппаратные комплексы и электронную компонентную базу; дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в области ИИ; низкий уровень внедрения технологий ИИ в государственном управлении; нехватка кадров для обеспечения массового внедрения технологий ИИ; недостаточное субсидирование организаций, осуществляющих деятельность в области ИИ, и недостаток частных инвестиций в их развитие, в том числе на этапах предоставления венчурного финансирования, разработки концепции, проведения исследований, тестирования, промышленной разработки и эксплуатации технологий ИИ.

Также среди вызовов значатся: нормативные барьеры, препятствующие внедрению технологий ИИ в отдельных отраслях экономики, включая отсутствие методологической базы для обеспечения систем ИИ достоверными исходными данными; необходимость обеспечения безопасности при разработке и использовании технологий ИИ; необходимость обеспечения защиты персональных данных и иной информации ограниченного доступа, объектов интеллектуальных прав при создании и обучении моделей ИИ; ограничение доступа к технологиям ИИ в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств и введением ими односторонних ограничительных мер; возникновение в сфере разработки, создания и использования технологий ИИ новых типов угроз информационной безопасности, нехарактерных для других сфере применения ИТ.

Принципы развития технологии искусственного интеллекта в России

Основными принципами развития и использования технологий ИИ являются: защита прав и свобод человека, в том числе права на труд, и предоставление гражданам возможности получать знания и приобретать навыки для успешной адаптации к условиям цифровой экономик; недопустимость использования ИИ в целях умышленного причинения вреда гражданам и организациями, предупреждение и минимизация рисков возникновения негативных последствий использования технологий ИИ (в том числе несоблюдения конфиденциальности персональных данных и раскрытия иной информации ограниченного доступа), а также использование ИИ в целях обеспечения информационной безопасности; объяснимость работы ИИ и процесса достижения им результатов, недискриминационный доступ пользователей продуктов, которые созданы с использованием технологий ИИ, к и информации о применяемых в этих продуктах алгоритмах работы ИИ.

Также в числе принципов значатся: обеспечение необходимого уровня самостоятельности России в области ИИ, в том числе посредством преимущественного использования отечественных технологий ИИ и решений в области ИИ (в долгосрочной перспективе обеспечение развитии ИИ на отечественных программно-аппаратных комплексах); обеспечение тесного взаимодействиями научных исследований и разработок в области ИИ с реальным сектором экономик; развитие рыночных отношений и недопустимость действий, направленных на монополизацию и ограничение конкуренции между российскими организациями, осуществляющими деятельность в области ИИ; недопущение ограничения доступа организаций – разработчиков отечественных технологий ИИ, граждан, организаций, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономии и социальной сферы, к таким технологиям (за исключением технологий в сферах государственного и муниципального управления и оборонно-промышленного комплекса); обеспечение постепенного перехода органов публичной власти к использованию технологий ИИ; защищенность; безопасность и правовая охрана технологий ИИ, разграничение ответственности организаций-разработчиков и пользователей технологий ИИ исходя из характера и степени причиненного вреда, а также защиты указанных пользователей от противоправного применения технологий ИИ; методологическое и технологическое обеспечение достоверности исходных данных, способствующее минимизации или устранению угрозы негативного воздействия на них.

Основными задачами развития технологий ИИ в России являются: повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий ИИ поддержка организаций – разработчиков технологий ИИ; поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития ИИ; повышение уровня компетенций в области ИИ и уровня информированности граждан о технологиях ИИ; стимулирование внедрения технологий ИИ в отраслях экономии и социальной сферы; обязательное внедрение доверенных технологий ИИ в тех областях его использования, в которых может быть нанесен ущерб безопасности России; создание комплексной системы нормативно-правового регулирования общественных отношений, связанных с развитием и использованием технологий ИИ, обеспечение безопасности применения таких технологий; укрепление международного сотрудничества в области использования технологий ИИ.

Инфраструктура для развития технологий искусственного интеллекта

В части повышения доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий ИИ, запланировано: формирование гарантированного спроса на услуги поставщиков облачных вычислений по предоставлению вычислительных мощностей: обеспечение доступа на льготных условиях научных работников, организаций – разработчиков ПО и отраслевых организаций к вычислительным мощностям, необходимым для разработки технологий ИИ; обеспечение доступа на льготных условиях обучающихся в образовательных организациях к вычислительным мощностям, необходимым для выполнения задач в области ИИ; поддержка и стимулирование поставщиков услуг облачных вычислений для выполнения задач в области ИИ, в том числе предоставление льгот по тарифам на электроэнергию, кредитов на закупку оборудования со сниженной процентной ставкой, льгот при технологическом присоединении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, своевременная амортизация оборудования; кооперация с государствами-партнерами в сфере вычислительных мощностей для выполнения задач в области ИИ

Кроме того, запланировано дальнейшее развитие отрасли электронной и радиоэлектронной промышленности для выполнения задач в области ИИ, в том числе обеспечение в 2030 г. массового производства на территории России конкурентоспособных микропроцессоров, применяемых в области ИИ (включая нейроморфные и тензорные микропроцессоры), сопутствующего оборудования для сбора, обработки и высокоскоростной передачи данных, а также создание сложных программно-аппаратных комплексов, обеспечивающие формирование вычислительной инфраструктуры для выполнения задач с использованием ИИ. В числе других мер значатся создание отказоустойчивых и катастрофоустойчивых сетей связи, обеспечивающих взаимодействие информационных систем, в которых обрабатываются данные, необходимые для разработки и совершенствования технологий ИИ, и формирование органами публичной власти, коммерческими и некоммерческими организациями полных и актуальных наборов данных (в том числе в соответствии с приоритетами развития отечественной промышленности, культуры, науки и образования, государственного и муниципального управления).

Поддержка разработок в сфере искусственного интеллекта

В части оказания поддержки организациям - разработчикам технологий ИИ запланировано: предоставление грантов в целях дальнейшего совершенствования их продуктов и выхода на новые рынки; обеспечение беспрепятственного привлечения инвестиций в развитие таких организаций на всех этапах их функционирования; разработка и поддержка акселерационных программ, проведение лекций и реализация иных инициатив в этой области в ведущих российских образовательных организациям высшего образования; государственная поддержка коллективов, разрабатывающих решения в области ИИ, в целях стимулирования к коммерциализации полученных ими результатов интеллектуальной деятельности в области ИИ; в создание системы эталонных метрик для оценки качестве решений в области ИИ в целях выявления и продвижения лучших отечественных организаций - разработчиков технологий ИИ; использование единого механизма размещения в интернете сведений о технологических компаниях, осуществляющих разработку и использование технологий ИИ, в целях повышения информированности о них инвесторов и потребителей инновационной продукции; разработка отечественных открытых библиотек ИИ; содействие созданию на территории РФ российских репозиториев данных и решений в области ИИ, а также обеспечение доступа к ним.

В части оказания поддержки научных исследованиям и разработкам в сфере ИИ запланировано: разработка и адаптация больших фундаментальных моделей для их применения в отраслях экономики с целью формирования условий для создания сильного ИИ; поддержка и создание новых исследовательских центров в сфере ИИ; стимулирование научных исследований и разработок в области ИИ за счет бюджетных ассигнований; увеличение объема финансирования междисциплинарных исследовательских проектов в области ИИ в различных отраслях экономики и научных исследований и разработок технологий ИИ; стимулирование организаций к проведению научных исследований в области ИИ в собственных лабораториях и научных подразделениях; повышение привлекательности научной карьеры в области ИИ для обучающихся по образовательным программам высшего образования и молодых ученых, в том числе посредством выплаты стипендий Президента России.

Также запланирована поддержка проведения фундаментальных научных исследований в области ИИ, направленных на анализ последствий широкомасштабного внедрения технологий ИИ, оценку его влияния на когнитивные способности человека, рисков замещения человеческого труда и формирование единого механизма взаимодействия научных группа по вопросам исследований в области ИИ.

Повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта

В части повышения уровня компетенций в области ИИ и уровня информированности граждан о технологиях ИИ запланировано: внедрение в ВУЗах комплексной системы подготовки квалифицированных кадров в области разработки и использования технологий ИИ; развитие навыков созданий моделей ИИ; включение модулей по ИИ в каждую образовательную программу ВУЗов; развитие навыков сбора достоверной информации о событиях, явлениях и процессах в целях использования такой информации для развития технологий ИИ; повышение качества математического и естественнонаучного образования, включая информатику, а также качества обучения основам ИИ; создание условий для привлечения обучающихся к углубленной подготовке по этим направлениям; популяризация и продвижения отечественных платформ онлайн-обучения, предоставляющих возможность получения свободного доступа к сертифицированным обучающим материалам в области ИИ, а также возможность сдачи экзаменов и получения документов об образовании и о квалификации по результатам прохождения такого обучения; информирование граждан и организаций о принципах использования технологий ИИ.

Также запланировано увеличение количества и повышение привлекательности профильных конкурсов, олимпиад, летних школ, кружков и профоориентационных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, проведение международных олимпиад для обучающихся по основным общеобразовательным программа и образовательным программа высшего образования, учет результатов олимпиад при поступлении в образовательные организации высшего образования, предоставление грантов, выплата стипендий и премий. Кроме того, для специалистов в области ИИ, проживающих за рубежом, запланировано создание стимулов работать в российских организациях, включая упрощенный процесс получения виз таким специалистами и их родственниками и обеспечение им комфортных условий для работы и проживания в России.

Искусственный интеллект в высшем образовании

В части внедрения ИИ в высшее образование запланировано: создание комплексной системы подготовки квалифицированных кадров в области ИИ, разработанной с привлечением с привлечением крупнейших организаций-работодателей и исследовательских центров; использование новых форм реализации образовательных программ (например, предоставление обучающимся возможности освоения в онлайн-формате образовательных программ с использованием ресурсов образовательных организаций – лидеров в области ИИ); формирование наборов компетенций, приобретаемых по итогам получения высшего образования в связанных с ИИ областях, с целью использования в качестве ориентира при разработке образовательных программ; привлечение к образовательному процессу организаций осуществляющие деятельность в области ИИ, а экспертам и ученых в области ИИ с выплатой им грантов; созданию базовых кафедр ИИ; организации ежегодного получения дополнительного образование педагогическими работниками в области ИИ, а также их стажировки в России и зарубежом; ежегодного формирования рейтинга образовательных организаций в области ИИ.

В части стимулирования внедрения технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы запланировано: стимулирование спроса отраслевых организаций на внедрение и доработку технологий ИИ путем посредством предоставления грантов; установление обязательных требований по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и обязательном использовании ими технологий ИИ при предоставлении им субсидий из федерального бюджета; установление Правительством России требования о включении показателей и мероприятий в области развития и внедрения технологий ИИ в национальные проекты и государственные программ; внедрения технологий ИИ в государственных корпорациях, государственных компаниях и АО с госучастием; консультирование организаций по вопросам повышения эффективности их экономической деятельности посредством использования технологий ИИ; создание пилотных зон для апробации и демонстрации разработок в области ИИ в различных областях (сельское хозяйство, транспорт, промышленность, здравоохранение, строительство, ЖКХ, хозяйство, топливно-энергетический комплекс); повышение информированности государственных гражданских служащих об эффективности технологий ИИ.

Также запланировано: популяризация технологий ИИ и повышение доверия граждан к ним; формирование Правительством перечня приоритетных задач по внедрению технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы; создание системы сертификации решений в области ИИ, являющейся добровольной для организаций и индивидуальных предпринимателей и обязательной для субъектов критической информационной инфраструктуры.

Внедрение доверенных технологий искусственного интеллекта в органах власти

В части внедрения доверенных технологий ИИ в органах публичной власти и организаций запланировано: включение в приоритетном порядке проектов по внедрению доверенных технологий ИИ в программы и стратегии цифровой трансформации; обучение государственных гражданских служащих в целях формирования у них компетенций, позволяющих использовать доверенные технологии ИИ и большие фундаментальные модели для выполнения текущих задач; создание площадки для обмена опытом по внедрению указанных технологий между органами публичной власти и организациями; расчет индекса использования технологий ИИ в органах государственной власти, местного самоуправления и организациях; внедрение в органах государственной власти только тех решений в области ИИ, которые прошли сертификацию; обеспечение внедрения и использования доверенных технологий ИИ для выполнения органами публичной власти текущих задач; формирование минимального рекомендуемого стандарта использования технологий ИИ в органах государственной власти.

Также запланирована централизованная разработка и распространение в органах государственной власти и организациях типовых решений, созданных на основе доверенных технологий ИИ. При этом должно быть обеспечено привлечение нескольких конкурирующих между собой поставщиков услуг по внедрению технологий ИИ. Отдельные категории государственных данных на недискриминационной основе должны передаваться разработчикам технологий ИИ. В то же время должны быть сформированы правила получения наборов данных от коммерческих и некоммерческих организаций в целях повышения эффективности государственного и муниципального управления.

Запланировано и использование платформы «Гостех». На данной платформе должен быть размещен реестр апробированных доверенных технологий ИИ, проверенных на угрозы информационной безопасности, для органов публичной власти и организаций (включая большие фундаментальны модели, предназначенные для повышения эффективности работы государственных гражданских служащих, муниципальных служащих). Также на платформе «Гостех» должны размещаться проекты по разработке и внедрению доверенных технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы (например, в геоаналитике, медицине и др.) и должна быть создана инфраструктура, доступная для органов публичной власти и организаций инфраструктуры и необходимая для использования доверенных технологий ИИ.

Нормативно-правовое регулирование в сфере искусственного интеллекта

Основными принципами нормативно-правового регулирования общественных отношений, связанных с развитием и использованием технологий ИИ, являются: соблюдение требований информационной безопасности при разработке, создании и использовании технологий ИИ для тех областей их применения, в которых может быть нанесен ущерб безопасности России; соблюдение прав и свобод человека при развитие и регулировании технологий ИИ; уважение автономии и свободы воли человека в принятии им решений (нормативно-правовое регулирование в области ИИ не должно умалять прав выбора и интеллектуальные способности человека, являющиеся самостоятельной ценностью и системообразующим фактором современной цивилизации); запрет на умышленную дискриминацию отдельных лиц или групп лиц при работы алгоритмов и наборов данных, применяемые для группирования и классификации данных; соответствие уровня проработки, характера и детализация изменений при регулировании вопросов в области ИИ уровню рисков, создаваемых конкретными технологиями и системами ИИ для интересов человека и общества: проведение оценки специалистами в области при разработке нормативно-правового регулирования, касающегося развития технологий ИИ.

Также декларируется запрет на делегирование системам ИИ ответственного нравственного выбора (в том числе принятие любых решений, способных оказать влияние на жизнь или здоровье человека), а также делегирование ответственности за последствия принятия решений. Ответственность за все последствия работы систем ИИ всегда несет физическое или юридическое лицо, признаваемое субъектов ответственности в соответствие с законодательством России, подчеркнуто в Стратегии.

В части создания комплексной системы нормативно-правового регулирования общественных отношений, связанных с развитием и использованием технологий ИИ, и обеспечения безопасности применения таких технологий, запланировано: закрепление благоприятных нормативно-правовых условий для разработок и внедрения технологий ИИ в документах стратегического планирования во всех сферах использования таких технологий; создание доверенного ПО для разработки безопасных и функционально эффективных решений в области ИИ по единым открытым стандартам; совершенствование механизмов регулирования экспериментальных правовых режимов посредством упрощения процедур создания и изменения таких режимов; совершенствование этических правил в области ИИ, формирование перечня областей использования технологий ИИ, в которых может быть нанесен ущерб безопасности России; создание эффективной системы оценки результатов внедрения технологий ИИ (включая экономические, социальные, этические, экологические и институциональные результаты); разработка нормативно-правового регулирования в области обеспечения качества и доступности государственных данных; создание мирового индекса комфортного регулирования использования технологий ИИ; обеспечение информационной безопасности при разработке, внедрении и использовании технологий ИИ; создание условий для разработки и развития нормативно-правового регулирования обеспечения достоверности исходных данных; проведение экспертизы нормативных правовых актов в области ИИ экспертами их числа работников и организации.

Планируется законодательно обеспечить возможность доступа разработчиков технологий ИИ к различным видам данных, в том числе установить правила создания и предоставления наборов данных, основой которых являются обезличенные медицинские данные, и определить механизмы обезличивания персональных данных. Для органов публичной власти, коммерческих и некоммерческих организаций должны быть сформированы стимулы для создания наборов данных, включая: предоставление разработчикам технологий ИИ недискриминационного доступа к таким данным; определение механизмов обезличивания персональных данных; определение порядка предоставления наборов данных разработчикам технологий ИИ; создание механизмов распространения, объединении я наборов данных, обмена им для выполнения научных исследований в области ИИ; определение условий доступа разработчиков технологий ИИ к промышленным данным; обеспечение доступа разработчиков технологий ИИ к данным на основе модели «данные как сервис», а также путем создания механизмов гарантированного обезличивания и разметки данных при условии соблюдения прав обладателей соответствующей информации; формирование базовых компонентов информационной системы обработки данных для разработчиков технологий ИИ, органов публичной власти и организаций; создание типового конструктора, единых каталогов и справочников для формирования информационных систем обработки данных органов публичной власти и организаций.

Должны быть устранены необоснованные нормативно-правовые ограничения для разработки, внедрения и использования отечественных больших генеративных моделей. В том числе должны быть определены границы ответственности разработчиков таких моделей, созданы возможностей для обучения больших генеративных моделей на больших массивов информации и определены правила работы с большими генеративными моделями и их использования.

На основе результатов обсуждений с участием широкого круга заинтересованных сторон должны быть разработаны правила использования технологий ИИ для решения наиболее сложных вопросов развития технологий ИИ. В частности, должны быть решены вопросы, касающиеся условий делегирования информационным системам, функционирующим на основе ИИ, возможности принятия отдельных решений (за исключением решений, которые могут привести к нарушению прав и законных интересов граждан), в том числе при исполнении государственными органами государственных функций .

Должны быть разработаны требования информационной безопасности в отношении технологий ИИ, включая совершенствование комплекса национальных стандартов в области ИИ (в том числе направленных на унификацию терминологии и способов оценки соответствия технологий ИИ требованиям российского законодательства) и создание системы оценки соответствия технологий ИИ требованиям российского законодательства (в том числе в области информационной безопасности).

В части этики должно быть проведено общественное обсуждение для выявления и решения основных спорных этических вопросов, связанных с внедрением технологий ИИ и взаимодействие человека с ИИ. Также запланировано: формирование механизма оценки рисков нарушения этических норм при внедрении технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы; повышение качества работы уполномоченных по этике в сфере ИИ, назначенных в соответствии с Кодексом этики в сфере ИИ; стимулирование принятие мер по внедрению в деятельность органов публичной власти этических стандартов, основанных на положениях кодекса этики в сфере ИИ.

Целевые показатели

По результатам реализации Стратегии к 2030г. должны быть достигнуты ряд целевых показателей (в сравнение с 2022 г.). Совокупная максимальная мощность всех суперкомпьютеров, которые размещены на территории России, в которых используются технологии ИИ и которые оснащений графическим процессорами, необходимыми для обучения моделей ИИ (рассчитанная по методике, аналогичная рейтингу суперкомпьютеров «Топ-500»), должна вырасти не менее чем до 1 экзафлопса по сравнению с 0,073 экзафлопса. Совокупный прирост ВВП за счет использования технологий ИИ должен вырасти не менее чем до 11,2 трлн руб. накопленным итогом по сравнению с 200 млрд руб. Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти не менее чем до 60 млрд руб. по сравнению с 12 млрд руб.

Количество публикаций российских авторов на конференциях в области ИИ уровня А должно вырасти не менее чем до 450 публикаций в год по сравнению со 113 публикациями, количество публикаций российских автором в журналах первого квартиля «Белого списка» должно вырасти не менее чем до 450 публикаций в год по сравнению со 103 публикациями. Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области И, должна вырасти не менее чем до 15,5 тыс. в год со сравнению с 3,05 тыс. выпускниками. Доля работников, имеющих навыки использования технологий ИИ в общей численности работников должна не менее чем до 80% по сравнению с 5%. Уровень доверия граждан к технологиям ИИ должен вырасти не менее чем до 80% по сравнению с 55%. Доля приоритетных отраслей экономик с высоким значением индекса готовности к внедрению технологий ИИ должна вырасти не менее чем до 95% по сравнению с 12%; объем затрат организаций на внедрение и использование технологий ИИ в должен вырасти не менее чем до 850 млрд руб в год по сравнению с 123 млрд руб.