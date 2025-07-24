ИИ будет проверять резюме претендентов на российскую госслужбу

Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запланировали провести эксперимент по внедрению генеративного искусственного интеллекта в государственное управление. Нейронные сети будут использоваться для обработки документов, анализа данных и работы с типовыми обращениями граждан т.е. ля проверки резюме, составления тестовых заданий для кандидатов и анализа законопроектов Госдумы на ошибки.

Внедрение ИИ-технологий

Нейронные сети проверят резюме и напишут ответы гражданам России, пишет РБК. Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России предложили эксперимент, в ходе которого искусственный интеллект (ИИ) также проанализирует законопроекты и составит тестовые задания для кандидатов на государственную службу.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативных правовых актов. Документ предполагает, что ИИ будет использоваться для обработки документов, анализа данных и работы с типовыми обращениями граждан. В июле 2025 г. сроки эксперимента не уточняются.

В перечне сценариев эксперимента указаны: проверка резюме кандидатов на госслужбу и составление тестовых заданий для них: ИИ будет генерировать задания для оценки компетенций кандидатов, а также анализировать резюме с целью «выявления скорости первичного анализа соответствия требованиям»; работа с законотворчеством: нейросети займутся анализом законопроектов Госдумы на ошибки, чтобы снизить общее время их подготовки и повысить удовлетворенность сотрудников; работа с контентом: ИИ обеспечит генерацию новостных лент для официальных сайтов с соблюдением брендбуков (цвета, шрифты, графика) и детектирование тематики обращений граждан; обработка текстовых документов: нейросеть будет обрабатывать типовые обращения граждан и готовить ответы на них. Минцифры считает, что это снизит трудозатраты на работу с корреспонденцией и сократит количество ошибок; управление данными: система автоматически оценит достоверность информации, включая контент, созданный ИИ.

При этом проект исключает использования ИИ-технологий в прогнозировании социально-экономических процессов нейросетью. Также ИИ не будет обрабатывать данные, которые составляют государственную тайну. Доступ к системам получат только госслужащие после идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтверждением должности. Согласно проекту, эксперимент нужен, чтобы сократить время на рутинные задачи государственных служащих, снизить количество ошибок в документах и повысить эффективность государственного управления. Поставщиков ИИ-решений для госорганов определит правительственная комиссия по цифровому развитию.

Этот эксперимент является частью национальной стратегии развития ИИ-технологий, обновленной президентом в июне 2024 г. Согласно стратегии, к 2030 г. уровень доверия граждан к ИИ должен вырасти до 80%.

Принципы развития и применения ИИ-технологий

В июне 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. В документе изложены ключевые принципы развития и применения ИИ-технологий, цели и задачи, перечислены приоритетные направления, поддержка научных исследований, разработка программного обеспечения, подготовка кадров и регулирование общественных отношений в данной области. Одним из вызовов стратегии обозначено ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта из-за недобросовестной конкуренции со стороны недружественных иностранных государств.

Обновленная стратегия включает принципы, которые обязательны для соблюдения. К ним относятся прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.

Документ также указывает, что к 2030 г. объем услуг по разработке и внедрению ИТ-решений в области ИИ должен вырасти до 60 млрд руб. Кроме того, планируется увеличить количество выпускников вузов по ИТ-специальностям, связанным с ИИ: с 3 тыс. до 15,5 тыс. человек в год. При этом уровень доверия граждан к технологиям искусственного интеллекта к 2030 г. должен повыситься не менее чем до 80% по сравнению с 55% в 2022 г., отмечается в указе.

Сферы внедрения генеративного ИИ в американском госсекторе

Правительство США в 2024 г. активно тестировало возможности генеративного ИИ, используя его в пилотных проектах и экспериментах. В 2025 г. власти планируют перейти к широкомасштабному внедрению технологий генеративного ИИ в различных областях государственного управления. Основное внимание будет уделено четырем ключевым направлениям, способным трансформировать работу федеральных агентств.

По информации Nextgov, одним из наиболее перспективных направлений станет использование мультимодального ИИ. Эти ИТ-системы способны обрабатывать данные из различных источников, таких как текст, изображения, видео и сенсорные показатели, что значительно повышает их аналитические возможности. Например, такие технологии уже начали применять для анализа данных с камер наблюдения в сочетании с текстовыми отчетами, а также для прогнозирования и реагирования на природные катаклизмы с использованием спутниковых снимков и информации от датчиков.

Другим важным направлением является внедрение агентов ИИ для автоматизации задач и оптимизации процессов. Использование интеллектуальных систем, таких как чат-боты, позволяет предоставлять пользователям круглосуточный доступ к информации и услугам, что существенно улучшает уровень обслуживания граждан. В качестве примера можно привести Управление по патентам и товарным знакам США, где с помощью поисковой ИТ-системы на основе ИИ-технологий удалось сократить время поиска необходимой информации в огромных массивах данных.

Особое внимание в 2025 г. будет уделено улучшению взаимодействия с гражданами через цифровые каналы. Чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ-технологий обеспечат интуитивное и удобное взаимодействие пользователей с государственными структурами. Сотрудники Национального архива и управление записями США уже успешно использует ИИ для поиска информации в оцифрованных архивах, что значительно упрощает доступ к необходимым данным.