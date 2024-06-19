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«Билайн бизнес» и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Стороны договорились о совместной реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Соглашение о сотрудничестве подписал временно исполняющий обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и президент ПАО «ВымпелКом» Александр Панков. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом».

Фокусными направлениями работы региона и команды по искусственному интеллекту «Билайна» станут обмен опытом и внедрение ИИ-технологий для решения задач мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и незаконных рубок в автономном округе.

Также в Югре модели искусственного интеллекта начнут анализировать эффективность транспортных маршрутов, помогать в формировании их расписания и контролировать оплату проезда в общественном транспорте. В социальных учреждениях повышать эффективность работы персонала и качество обслуживания населения региональные власти начнут с помощью уникальной модели билайна с использованием технологии машинного зрения.

Еще одно направление приложения усилий региона и «Билайн бизнес» – подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к эффективной организации вывоза твердых коммунальных отходов.

Рабочие встречи по реализации конкретных шагов уже стартовали в мае текущего года.

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Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук:«Югра — один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами. В то же время, мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт. Только через совместную работу и обмен знаниями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал цифровой трансформации».

Президент ПАО «ВымпелКом» Александр Панков: «Искусственный интеллект уже стал незаменимым инструментом для решения сложных комплексных задач Югры и помощником в обеспечении устойчивого развития региона. Совместными усилиями мы постараемся сделать так, чтобы огромные возможности нейросетей эффективно применялись там, где они больше всего нужны. Очевидно, что предотвращение пожаров и оперативное обнаружение задымлений, как и незаконная вырубка лесных массивов – одна из важнейших проблем Сибири, в которой мы со своими технологиями уже можем быть полезными. Рад, что нам предстоит внедрять технологии на благо жителей региона в нескольких сферах: это и городское управление, и экология, и социальное обслуживание».

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