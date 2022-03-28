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Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator

Группа компаний «ВестЛинк», разработчик российского инновационного ПО, представила свою разработку – Linkage Navigator. Платформа для внедрения ИИ в бизнес-процессы организации, включающая только те компоненты, которые могут беспрепятственно использоваться в условиях санкций. Система внесена в Реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители ГК «ВестЛинк».

Линейка Linkage позволяет решать широкий круг задач по развитию бизнеса и цифровизации процессов продаж и обслуживания. В основе работы платформы лежит многоуровневая архитектура, которая позволяет обрабатывать большие объемы данных. С помощью ИИ и машинного обучения система создает цифровые двойники бизнес-процессов и дает рекомендации по принятию решений и их исполнению на всех уровнях – от менеджерского до операторского.

ИИ принимает на себя нагрузку по принятию сотен тысяч рутинных операционных решений, высвобождая ресурс руководителей контакт-центров для более сложных задач. Linkage помогает компаниям четко добиваться поставленных целей за счет интеграции с операторскими рабочими местами, так что каждый из них получает индивидуальные рекомендации по работе и четко им следует.

Интеграция ПО Linkage Navigator в работу контактного центра позволяет за короткое время вырастить показатели как по входящим, так и по исходящим звонкам. Например, интеграция ПО в контактный центр организации позволяет за короткое время повысить эффективность работы сотрудников всех служб клиентского сервиса. При использовании платформы рост рентабельности отдела обслуживания клиентов на входящей линии составляет 27%. Число звонков, принимаемых одним оператором, возрастает на 50%. Рост продаж на одного оператора исходящего телемаркетинга достигает 36%. На 30% увеличивается полезная занятость, а отток персонала контактного центра уменьшается на 12%. Этот бизнес-эффект выражается в конкретных финансовых показателях. Причем за счет коннекторов от Linkage к ИТ-системам», «Наумен», «Октелл», «Манго Офис», «АМО CRM») эффект можно достичь в максимально сжатые сроки.

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Linkage Navigator

Другая особенность платформы Linkage состоит в том, что она вообще не зависит от иностранного коммерческого софта. Это является преимуществом системы в текущей геополитической ситуации.

«Наши разработчики на идейном уровне всегда были против продуктов Microsoft, Oracle, IBM, SAP, VMware и подобных. Пожалуй, нам помогла интуиция. Мы не используем ни базы данных, ни серверное ПО этих компаний, использование свободно распространяемого ПО дает возможность сосредоточить свои усилия на качестве нашего продукта, а не на поиске путей преодоления и внезапно возникающих трудностей. Выставка показала, что большое количество российских компаний не следовало нашему курсу и применяло различное западное ПО, например, в категории BI-систем. Теперь эти компании вынуждены искать решения на отечественном рынке. В данной ситуации продукты линейки Linkage стали еще более востребованы и актуальны», – отметил президент Группы Компаний «ВестЛинк» Константин Козерог.

На всех трех уровнях архитектуры платформа Linkage свободна от решений, оказавшихся под санкциями. Первый уровень – системная архитектура работы с данными, который построен на упомянутой выше open source-экосистеме Apache. Она включает дистрибутивы и коннекторы для сбора данных в озера данных/Data Lake: Hadoop, Spark, Kafka, Nifi. Все используемые технологии горизонтально масштабируются, что позволяет хранить и обрабатывать практически неограниченные объемы данных. Собранные данные в дальнейшем используются для создания и обучения моделей в AI/ML модулях. Это позволяет заместить программные продукты таких вендоров как Cloudera, Azure, HDInsight, Hortonworks, MapR, AWS.

Второй – логический слой данных позволяет заменить такие системы как Microsoft Power BI, Tableau, IBM Cognos, SAP BI, Oracle BI, Qlik Sense и другие.

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Третий слой – интерактивная визуализация данных — заменяет такие системы как Grafana, Kibana, Oracle BI Data Visualization и др.

Все перечисленные и с легкостью замещаемые Linkage решения сейчас недоступны российским заказчикам. Часть названных компаний остановили поставки в Россию, а некоторые прекратили и техническую поддержку заказчиков.

ПО Linkage используют крупнейшие игроки в сфере финансов, ритейла, телекома и другие компании, а также муниципальные предприятия для быстрого внедрения Big Data и получения бизнес-эффекта от предиктивной аналитики.

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Группа компаний «ВестЛинк» – компания со 100% российским капиталом, аккредитованная Министерством цифрового развития России, более 30 лет работает в сфере телекоммуникаций и является разработчиком ПО, которое сегодня используется для организации и управления процессами обслуживания клиентов крупнейших частных и государственных предприятий России с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания является резидентом «Сколково».

Linkage Navigator – единственная российская система сквозного управления контактным центром с функционалом поддержки принятия решений сотрудниками всех уровней. Linkage Navigator входит в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России. Система сертифицирована в ФСТЭК.

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