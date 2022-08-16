Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок

АО «Группа компаний «Вестлинк» успешно прошла отбор в программу экспортной акселерации Global Partners Program 2.0 с государственным софинансированием. В рамках акселератора IT-компания будет работать над выводом своего нового продукта – Linkage Navigator – на зарубежные рынки дружественных стран.

Из 115 участников отбора 39 дошли до этапа финального отбора, и только 15 компаний, включая «Вестлинк», вошли в программу. Для 15 команд-победителей 90% стоимости участия в акселераторе субсидирует Правительство Москвы. Организатором акселератора является Московский экспортный центр (МЭЦ), работающий в контуре Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, оператор – GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций.

Глобальная цель акселерационной программы состоит в поддержке B2B-компаний с готовым продуктом и опытом продаж. Им помогут выйти на международные рынки Азии, Африки и Латинской Америки, а также расширить связи с глобальными заказчиками и партнерами.

У акселератора есть индустриальный фокус – акцент сделан на продвижении промышленных технологий, решений для умного города, фудтех и агротех, а также платформ в области экологии и энергетики, транспорта и логистики. Программа акселератора продлится 16 недель. Все участники получат экспертную поддержку при определении форматов сотрудничества и разработке предложений для целевых партнеров, а также помощь в ведении переговоров и заключении контрактов. Завершится программа демо-днем в декабре 2022 г.

«Российские ИТ-специалисты обладают экспертизой мирового уровня, у компаний нашей страны есть успешный опыт поставки заказного ПО, в частности, антивирусов и нейросетей на экспорт. Это говорит о том, что у отечественных программистов прекрасная репутация за рубежом, а потенциал экспорта софтверных решений, обладающих помимо качественного функционала еще и технологической независимостью, по-настоящему значителен. В этой связи Linkage Navigator имеет достойные перспективы в нише делового ПО, и мы сделаем все возможное для успешного продвижения и развития этого решения как внутри России, так и за пределами страны», – отметил президент группы компаний «Вестлинк» Константин Козерог.

Linkage Navigator представляет собой интеллектуальную платформу для принятия операционных бизнес-решений на основе искусственного интеллекта и цифрового моделирования больших потоков данных. Платформа позволяет формировать сквозные аналитические показатели эффективности процессов продаж и обслуживания, выявлять сложные взаимосвязи на основе преднастроенных алгоритмов и с использованием нейронной сети, давать предиктивные рекомендации в формате конкретных решений и действий сотрудников и управленцев в режиме реального времени, связывая корпоративные и личные KPI, а также формировать эргономичную отчетность в виде таблиц/ графиков/ диаграмм в стандарте заказчика.

Linkage Navigator предназначен для использования финансовыми организациями, розничными сетями, операторами связи, компаниями e-commerce, сервисными центрами и горячими линиями муниципалитетов, эффекты от использования достигаются, прежде всего, в повышении эффективности работы контакт-центров, служб продаж и обслуживания, претензионных служб и отделов технической поддержки.

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Группа компаний «Вестлинк» – компания со 100% российским капиталом, аккредитованная Министерством цифрового развития России, более 30 лет работает в сфере телекоммуникаций и является разработчиком ПО, которое сегодня используется для организации и управления процессами обслуживания клиентов крупнейших частных и государственных предприятий России с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания является резидентом «Сколково».

Linkage Navigator – российская система сквозного управления контактным центром с функционалом поддержки принятия решений сотрудниками всех уровней. Linkage Navigator входит в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России. Система сертифицирована в ФСТЭК.