«СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects

«СМ-клиника» внедрила единое ИТ-решение для управления проектной и командной работой. С помощью no-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора.

Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клиника» не могла вести единую отчетность; поручения по проектам не попадали в общий реестр — было сложно контролировать исполнительскую дисциплину.

«СМ-клиника» выбрала Directum Rrojects. Специалисты холдинга выделили ряд процессов, которые в последующем кастомизировали. Например, разработали разные виды проектных документов и регламенты их согласования, доработали формы карточек проектов, классификаторы и отчеты. Некоторые планы проектов компания импортировала из Microsoft Project, а часть создала уже в новой системе.

Благодаря внедрению Directum Projects компания ушла от использования множества разнообразных решений для проектного управления (Microsoft Project, Excel, записей на флипчартах и многих других) и пришли к единообразию.

Directum Rrojects – система для управления проектами и командами. Система может быть адаптирована под требования заказчиков любых размеров.

Компания «СМ-клиника» — многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей.