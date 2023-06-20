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«Магнит» масштабирует технологию расширенного штрих-кода для контроля сроков годности товаров

Российская розничная сеть «Магнит» масштабирует применение технологии расширенного штрих-кода (РШК), который, в отличие от стандартного, содержит информацию о сроке годности товара. Это решение поможет повысить доступность товаров на полке, оптимизировать трудозатраты на контроль сроков годности в магазинах, сократить потери и расходы на уценку. Первыми участниками проекта масштабирования технологии РШК стали ведущие российские производители продуктов питания, включая группу «Черкизово» и «Эфко».

Ранее «Магнит» внедрил технологию проверки сроков годности маркированных молочных продуктов на кассе с помощью системы «Честный знак». Новая технология расширенного штрих-кода позволит блокировать продажи не только маркированных продуктов, но и остальных товаров, если их срок годности истек. К проекту могут подключиться поставщики всех товаров с фиксированным сроком годности, требующих определенного температурного режима хранения. Кроме того, технология РШК позволяет контролировать сроки годности товаров в момент их поступления в сеть и эффективнее управлять товарными остатками на складах и в магазинах.

Вместо обычного штрих-кода поставщик наносит на упаковку расширенный код с дополнительной информацией – датой окончания срока годности. Кроме того, такой код может содержать информацию о дате производства товара, его весе или размере, номере партии. Используемые РШК соответствуют международным стандартам и считываются наиболее распространенными современными типами сканеров.

В рамках пилотного проекта применение технологии РШК помогло повысить доступность товаров на полке за счет исключения виртуальных остатков и снизить объем списаний. Как показали результаты пилота, эти улучшения позволили увеличить продажи в среднем на 2%, а по некоторым категориям – на 8% по сравнению с показателями до внедрения технологии РШК.

В настоящее время к проекту подключены более 20 поставщиков мяса птицы, мясной гастрономии и молочной продукции. Предполагается, что до конца года к проекту присоединятся еще 100 поставщиков.

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Вера Шурыгина, директор департамента технологий категорийного менеджмента розничной сети «Магнит», сказала: «Использование расширенных штрих-кодов позволит нам эффективнее планировать, пополнять запасы и управлять продажами с учетом сроков годности товаров, что ведет к сокращению списаний и объема продовольственных потерь. Нашим поставщикам новая технология поможет нарастить продажи, обеспечив своевременное поступление свежих продуктов в магазин к моменту списания товара. Наконец, РШК дополнила существующие в компании процедуры по контролю сроков годности товаров, сделав технически невозможной продажу просроченных продуктов, включая те, на которые не распространяются требования обязательной цифровой маркировки».

Олег Заков, директор ТД «Черкизово», сказал: «Мы ценим, что в числе первых получили приглашение от «Магнита» принять участие в тестировании и запуске проекта по использованию технологии расширенного штрих-кода. «Черкизово» всегда с большой ответственностью относится к качеству и свежести продукции на прилавках наших партнеров, поэтому мы с радостью откликнулись на это предложение. Нами были направлены инвестиции в доработку оборудования, чтобы иметь техническую возможность наносить необходимую информацию на этикетку».

Евгений Шулепов, директор брендового дивизиона «Эфко», сказал: «Эфко» всегда поддерживает внедрение опережающих стандартов контроля качества продуктов. Новый расширенный штрих-код, очевидно, защищает права потребителей на приобретение качественного товара, с соблюдением срока годности, и снимает часть забот с покупателя. Этих условий было достаточно, чтобы мы приняли участие в проекте! Он позволяет вести максимально точный партионный учет продукции, а также повысить доступность товара на полке – за счет оптимизации хранения товара на виртуальных стоках».

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