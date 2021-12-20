Разделы

Интернет Веб-сервисы Интеграция
|

«Яндекс» автоматизирует доставку в Турции

«Яндекс.маршрутизация» начала работать на турецком рынке. Решение для автоматического планирования маршрутов уже внедрила компания Istegelsin, онлайн-супермаркет, входящий в тройку крупнейших онлайн-магазинов Турции. Продукт интегрирован во все дарксторы сети. Благодаря сотрудничеству с «Яндекс.маршрутизацией» Istegelsin ожидает довести долю доставленных точно в срок заказов до 99%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс.маршрутизация» – облачная платформа для управления доставкой. Продукт использует исторические данные о пробках для точного прогноза времени прибытия курьеров и позволяет автоматически строить оптимальные маршруты для компаний с большим количеством заказов. Маршруты строятся с учетом всех необходимых операционных ограничений (например, когда необходима срочная доставка замороженных продуктов, как в случае с Istegelsin). На последней миле такая автоматизация позволяет увеличить количество заказов на одну машину и масштабировать проект без потери качества сервиса.

Istegelsin — первый супермаркет в Турции, который работает полностью онлайн. Компания внедрила «Яндекс.маршрутизацию» в сети дарксторов для автоматического планирования маршрутов. Istegelsin планирует довести долю доставленных точно в срок заказов до 99% и сократить пробег транспорта на 15%.

«Наши данные показывают, что в бизнесе продажи и доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса повышение эффективности “последней мили” на 15-25% приводит к увеличению маржинальности на 5%», — сказал Данил Шелехов, руководитель «Яндекс.маршрутизации».

«Яндекс.маршрутизация»

«Яндекс.маршрутизация» – облачная платформа для оптимизации логистики на последней мили в сферах ритейла, FMCG, курьерских служб. Сервис предлагает автоматическое планирование маршрутов и мониторинг качества доставки. В Турции компания работает под брендом Yandex.Routing. Среди клиентов компании «Впрок.ру», «Утконос онлайн», Simple, Coca-Cola HBC, Unilever, DPD, «Почта России»

О компании Istegelsin

Istegelsin доставляет тысячи видов товаров во всех 81 провинциях Турции. Приложением активно пользуется более 2,5 млн клиентов. В 2019 г. компания привлекла $30 млн от Yildiz Ventures, инвестиционного подразделения Yıldız Holding — одного из крупнейших производителей продуктов питания в CEEMEA. Конгломерат представляет больше 300 брендов в более чем 100 странах, в нем работает 60 тыс. сотрудников. В 2021 г. Istegelsin получила награду Runner Ups Award в рамках программы Deloitte Technology Fast 50 Turkey.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти запретили работу платежной системы Telepay

Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны

США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком

«Делимобиль» нашел новый путь на биржу

«Яндекс» научился искать товары на фото

Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022