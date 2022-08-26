Уйдя из России, хозяева Luxoft потеряли $140 млн ежегодного дохода

Американская аутсорсинговая ИТ-компания DXC Technology, купившая в 2019 г. российскую компанию Luxoft, из-за ухода из России потеряет ежегодный доход в размере $140 млн. Часть российского бизнеса Luxoft была продана ее прежнему владельцу – группе IBS.

Потери DXC Technology от ухода из России

Американская аутсорсинговая ИТ-компания DXC Technology сообщила, что ее убыток от ухода из России составит $140 млн. Это менее 1% ее годовой выручки. В России у компании работало 4 тыс.

В начале 2019 г. DXC Technology договорилась о покупке аутсорсинговой ИТ-компании Luxoft за $2 млрд. Продавцом выступила российская группа IBS. Весной 2022 г. с началом специальное военной операции (СВО) России на Украине, Luxoft и DXC technology приняли решение об уходе из России.

Бизнес Luxoft в России

В начале 2018 г. больше всего ИТ-специалистов Luxoft работали на Украине – 3,265 тыс. (30% от общего числа). В России работали 1,787 тыс. ИТ-специалистов (17% от их общего числа), в Польше – 1,74 тыс., в Румынии – 1,477 тыс.

С началом СВО Luxoft выпустила заявление о том, что исторически компания имела российские корни, так как программисты из России являются одними из лучших в мире. Но в сложившейся условиях Luxoft посчитала, что у нее нет другого пути, кроме как уйти из России и поддержать своих украинских коллег.

С уходом из России операции, которые выполнял российский офис DXC Technology, были переданы их коллегам в других странах. В апреле 2022 г. группа IBS выкупила обратно российский бизнес Luxoft – ООО «Люксфот профешенел» и АНО «Учебный центр Люксофт». Это позволило выполнить обязательства, которые Luxoft имела перед российскими заказчиками, а также обеспечить продолжение работой сотрудников Luxoft, пожелавших остаться в России.

В России центры разработки Luxoft находились в Москве, Санкт-Петербурге, подмосковной Дубне, Нижнем Новгороде и Омске. Также у компании было четыре обучающих центра.

Бизнес Luxoft на Украине

На Украине у DXC Technology работали 4 тыс. человек. Украинское подразделение компании приносило $250 млн ежегодно. Большая часть этой выручки приходилась на иностранных клиентов. К маю 2022 г. выручка от украинского подразделения компании не претерпела серьезных изменений.

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Весной в Luxoft решили выделить несколько миллионов долларов на поддержку своих украинских сотрудников и членов их семей, включая релокацию специалистов в Польшу, Болгарию и Румынию. На Украине центры разработки Luxoft находятся в Киеве, Одессе и Днепре (бывший Днепропетровск). Также у компании на Украине есть три обучающих центра.

Бизнес Luxoft традиционно сравнивали с бизнесом американского ИТ-аутсорсера EPAM Systems, созданного выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Основные центры разработки EPAM находились в России, Белоруссии и на Украине.

Уход EPAM из России

Весной EPAM принял решение об уходе из России. К концу I квартала 2022 г. убытки EPAM от ухода из России составили $28 млн. В Белоруссии компания продолжила работать, хотя и приняла решение о релокации части персонала в другие страны.