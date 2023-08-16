Жестоко убит известный криптомагнат

Останки американского криптомиллионера Кристиана Пеева были найдены в канализации, в одном из жилых домов столицы Болгарии Софии. Он помогал предполагаемому убийце вести бизнес с криптовалютой, поэтому следствие считает деньги одним из возможных мотивов убийства. Это уже как минимум шестая смерть известных криптопредпринимателей, случившиеся при странных обстоятельствах за три последних года.



Страшная находка

Останки известного американского криптомагната Кристиана Пеева были найдены 12 августа 2023 г. сантехниками в канализации, в одном из жилых домов столицы Болгарии Софии, сообщила газета Mirror.

Пееву был 41 год. Он имел американское и болгарское гражданство, окончил университет в США и сколотил состояние на криптовалютных инвестициях. Прокуратура и МВД провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что двоюродный брат Пеева 10 августа 2023 г. подал заявление о его исчезновении за два дня до этого. Смерть Пеева наступила был в период с 8 по 9 августа.

Версии следствия

Пеев был постоянным гостем на светских вечеринках и мероприятиях и считается, что именно там он встретил своего предполагаемого убийцу Веско Валчинова, который работал барменом.

Пеев помогал Валчинову вести бизнес с криптовалютой, как пишут болгарские СМИ. Поэтому следователи подозревают, что мотив убийства связан с деньгами.

Фото: соцсети Тело американского криптомагната Кристиана Пеева было найдено расчлененным в столице Болгарии Софии

Следователи полагают, что предполагаемый убийца убил свою жертву гантелью, а затем разрезал тело в ванной своей квартиры и смыл в унитаз. Местонахождение Вылчинова было отслежено по его телефону и он был арестован в воскресенье, 13 августа.

Человек по имени Константин Суботинов якобы помог киллеру спрятать расчлененный труп жертвы, пишет Mirror. Он тоже арестован. При задержании он признался, что помогал киллеру спрятать части тела жертвы, отвез некоторые из них на своей машине в горный массив Витошу и закапал.

Расследование продолжается.

Криптоубийства

В 2021 и 2022 гг. по меньшей мере пять человек, связанных с крипто-бизнесом, умерли при странных обстоятельствах.

CNews писал о смерти владельца миллиона биткоинов Мирче Попеску. Его тело было найдено 23 июня 2021 г. на пляже Плайя Эрмоса в Коста-Рике. По данным местной спасательной службы, это место не было предназначено для купания.

Тоже в июне 2021 г. был обнаружен повешенным в камере испанской тюрьмы арестованный по делу о неуплате налогов создатель антивируса McAfee Джон Макафи. Он никогда не скрывал свой интерес к криптовалютам, в особенности, к биткоину. Версия самоубийства вызывает сомнения, поскльку сам Макафи неоднократно заявлял, что никогда не наложит на себя руки. За три года до смерти его пытались отравить, а в ноябре 2019 г. Макафи опубликовал в Twitter сообщение о том, что за ним якобы «охотятся первые лица» США.

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В Пуэрто-Рико, в ноябре 2022 г., было найдено тело программиста Николая Мухгяна, разрабатывавшего криптопрокотолы на базе Ethereum для работы с стейблкоинами. Его тело нашли на пляже Кондадо в городе Сан-Хуане. Пляж считается весьма опасным для пловцов. Ранее Мухгян сообщал об угрозах в свой адрес со стороны ЦРУ и Моссад и предупреждал, что спецслужбы могут инициировать его самоубийство.

В ноябре 2022 г., погиб Вячеслав Таран, российский миллиардер, соучредитель и председатель совета директоров Libertex Group, валютной и криптовалютной торговой платформы; а также основатель компании Forex Club. Таран погиб в результате крушения вертолета недалеко от франко-итальянской границы. Французская вещательная компания France Bleu написала, что крушение произошло при «очень мягкой» погоде, а за штурвалом судна, считающегося одним из лучших в мире, находился пилот, хорошо знакомый с местностью.

23 ноября 2022 г. сайте гонконгской криптовалютной платформы Amber сообщил о смерти Тиантиана Кулландера, соучредителя компании Amber Group. 30-летний Кулландера внезапно умер во сне.