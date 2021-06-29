При загадочных обстоятельствах погиб «злой гений криптовалюты» и владелец 1 млн биткоинов

Смерть криптомиллионера

Тело Мирче Попеску (Mircea Popescu) — владельца 1 млн биткоинов было найдено на пляже Плайя Эрмоса в Коста-Рике утром 23 июня 2021 г. Об этом сообщило издание Trustnodes со ссылкой на местный Департамент судебных расследований. По их информации, Попеску рано утром отправился купаться, его унесло течением, и мужчина утонул.

Смерть Попеску в своем твиттере подтвердил и его партнер по криптовалютному фонду Adamant Capital Тур Деместер (Tuur Demeester).

Прибывшие на место медики пытались реанимировать владельца миллиона биткоинов, но безуспешно. Местная спасательная служба отметила, что это место не предназначено для купания.

Как Мирче Попеску стал известным

В 2012 г. Попеску запустил криптовалютную биржу MPEx, регистрация на которой стоила 30 биткоинов. Знакомые с Попеску называли его «злым гением биткоин-максимализма» и «отцом токсичности вокруг биткоина», поскольку он был одним из самых консервативных сторонников биткоина и протестовал против любых изменений протокола криптовалюты.

Владелец миллиона биткоинов, «злой гений биткоин-максимализма» и «отец токсичности вокруг биткоина» Мирче Попеску утонул во время купания

В 2015 г. Попеску предложил один биткоин (на тот момент равный $500) за голову разработчика Питера Вюлле (Pieter Wuille), который выступал за автоматическое увеличение размеров блока биткоина на 17% каждые четыре года. Также Попеску вместе со своими сторонниками для того, чтобы сохранить размер блока биткоина в 1 МБ, грозили обвалить рынок продажей миллиона биткоинов.

В марте 2021 г. Попеску утверждал, что все еще контролирует более миллиона биткоинов (по нынешнему курсу составляет приблизительно $34 млрд). О судьбе ключей от криптокошельков Попеску на данный момент ничего не известно.

Кража криптовалюты: громкие дела

В июне 2021 г. CNews писал о том, что банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната. На момент сговора пострадавший владел биткоинами, стоимость которых достигала 205,9 млн руб. Для того, чтобы их похитить, банда сняла квартиру в Москве, чтобы удерживать там владельца криптовалюты с целью вымогательства. В момент задержания банды при них было обнаружено 30 единиц огнестрельного оружия и многочисленное количество боеприпасов.

Также в июне 2021 г. CNews писал о краже миллиардов долларов в биткоинах. Основатели южноафриканской криптовалютной биржи Africrypt братья Амир и Раис Каджи (Ameer и Raees Cajee) пропали без вести вместе с десятками тысяч биткоинов, принадлежащих пользователям своей биржи. Они увезли с собой 69 тыс. биткоинов своих пользователей или около $2,28 млрд по курсу на 24 июня 2021 г.