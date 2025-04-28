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Лишманов Дмитрий
|28.04.2025
|Как сервис лояльности «Апельсин» масштабирует партнерскую экосистему с помощью микросервисной архитектуры 1
|25.05.2009
|Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом 1
Лишманов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|АльфаСтрахование Жизнь 26 1
|Русский Стандарт Страхование 10 1
|Русский стандарт Банк 449 1
|ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 1
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