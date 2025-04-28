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Лишманов Дмитрий



28.04.2025 Как сервис лояльности «Апельсин» масштабирует партнерскую экосистему с помощью микросервисной архитектуры 1
25.05.2009 Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лишманов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Fadata - Фадата 4 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
АльфаСтрахование Жизнь 26 1
Русский Стандарт Страхование 10 1
Русский стандарт Банк 449 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 559 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31590 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12223 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6815 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 563 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 1
Fadata - Insis 4 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6075 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11088 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5948 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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