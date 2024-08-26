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Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве. Пользователи могут забронировать авто без оклейки на срок от 1 до 365 дней. В отличие от классической модели проката в столице предусмотрена доставка по любому удобному адресу в пределах МКАД, а также в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево. Также авто можно забрать на специальной парковке.

Сутки аренды включают 250 км пробега с возможностью апгрейда пакета до безлимитного. Клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами: расширенная страховка, установка детского кресла и добавление второго водителя в договор. Стоимость аренды не включает топливо и платные парковки.

Для аренды доступны следующие модели автомобилей: Changan CS35 Plus, BelGee X50, Chery Arrizo 8 и Exeed LX. Для оформления проката машины понадобится паспорт и водительское удостоверение. К управлению автомобилем допускаются водители от 20 лет и стажем не менее года.

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Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва», сказал: «Москва стала третьей точкой, где начал работу наш прокат авто «Ситидрайв Рент». Мы продолжаем расширять географию, чтобы у наших пользователей было ещё больше удобных и гибких вариантов передвижения. Уверены, москвичи и гости столицы оценят наше новое направление бизнеса».

Ранее «Ситидрайв Рент» заработал в Санкт-Петербурге и Сочи. Жители городов и туристы могут забрать автомобили и оформить договор и акт приёма-передачи в аэропортах Петербурга и Сочи. Также в этих городах доступна доставка автомобиля.

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