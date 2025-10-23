«Ситидрайв» представил новые функции в приложении для улучшения опыта пользователей

«Ситидрайв» рассказал о внедрении трех новых функций, которые помогут упростить процесс поиска и использования автомобилей для своих пользователей. Обновления направлены на повышение удобства, надежности и прозрачности сервиса, и стали результатом тщательного анализа потребностей клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Что нового в «Ситидрайве»

Просмотр фотографий автомобиля до аренды. Теперь пользователи могут заранее оценить состояние автомобиля и точно определить его местоположение благодаря фотографиям, сделанным предыдущими арендаторами. Функция доступна как до бронирования, так и во время аренды. По данным «Ситидрайва», 82% пользователей отметили, что возможность просмотра фотографий автомобиля до аренды значительно повышает их уверенность в выборе. Для активации функции необходимо обновить приложение и не забывать делиться фото после завершения поездки.

Разработчики обновили функцию управления дверями через Bluetooth. Эта функция позволяет открывать и закрывать автомобиль при отсутствии соединения между машиной и серверами. Это особенно актуально для поездок на дальние расстояния (до 2500 км от города аренды), где покрытие сети может быть нестабильным. Благодаря Bluetooth-модулям, установленным на автомобилях, управление дверями осуществляется напрямую с телефона, обеспечивая бесперебойный доступ к автомобилю. По статистике, 43% пользователей хотя бы раз сталкивались с проблемами доступа к автомобилю из-за плохого сигнала.

Отображение моделей автомобилей на карте (тестирование). «Ситидрайв» также запустил тестирование новой функции, которая позволяет увидеть модель автомобиля прямо на карте. Эксперимент продлится до 31 октября 2025 г. и охватит 50% пользователей. При успешном тестировании она станет доступна всем пользователям сервиса. Несмотря на то что функция появилась совсем недавно, многие пользователи отметили, что она значительно упрощает выбор подходящего автомобиля.

В результате внедрения новых функций «Ситидрайв» рассчитывает не только повысить финансовые показатели, но и значительно улучшить удобство пользования сервисом и качество клиентского опыта.

«Мы в «Ситидрайве» постоянно работаем над улучшением пользовательского опыта, делая сервис максимально удобным и интуитивно понятным. Новые функции – это результат нашего стремления удовлетворить потребности клиентов и предложить полезные решения, которые упрощают процесс аренды автомобиля и делают его приятным», — отметил генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.