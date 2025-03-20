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Ким Денис
|20.03.2025
|«Ситидрайв» начнет обслуживать физических лиц на своей новой станции технического обслуживания 1
|28.06.2012
|Сын Воложа превратил «Яндекс» в крупнейшего диспетчера такси 1
Ким Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7499 1
|Такси@SMS 1 1
|Такси Ритм 9 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 1
|Apple - App Store 2909 1
|Google Android 14121 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
|Курмаев Дамир 2 1
|Волож Лев 5 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Волож Аркадий 252 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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