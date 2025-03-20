Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171307
ИКТ 13342
Организации 10466
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73433
География 2774
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Ким Денис


20.03.2025 «Ситидрайв» начнет обслуживать физических лиц на своей новой станции технического обслуживания 1
28.06.2012 Сын Воложа превратил «Яндекс» в крупнейшего диспетчера такси 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ким Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7499 1
Такси@SMS 1 1
Такси Ритм 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24415 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2923 1
Data monetization - Монетизация данных 1659 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11297 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1702 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 1
Apple - App Store 2909 1
Google Android 14121 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
Курмаев Дамир 2 1
Волож Лев 5 1
Худавердян Тигран 91 1
Волож Аркадий 252 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 870 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще