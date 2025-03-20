«Ситидрайв» начнет обслуживать физических лиц на своей новой станции технического обслуживания

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» открыл станцию технического обслуживания для частных автовладельцев и юридических лиц. Она расположена на территории действующего СТО «Ситидрайв» на Ярославском шоссе. Это первая площадка каршерингового сервиса, предоставляющая услуги для индивидуальных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Расширение спектра услуг и открытие СТО для частных автовладельцев стало возможным в результате развития операционной инфраструктуры компании. «Ситидрайв» накопил значительный опыт в обслуживании более 60 моделей автомобилей, среди которых заметную долю составляют китайские бренды.

Площадь производственного цеха и шоурума на новой станции составляет 1,6 тыс. квадратных метров, из которых 600 отведены для проведения сервисных услуг. Новое СТО на Ярославском шоссе оснащено шестью подъемниками, современным диагностическим оборудованием, сход-развалом и шиномонтажным оборудованием. Пользователям будет предложен широкий спектр услуг, включая стандартное техническое обслуживание, диагностику и общий ремонт, регулировку схода-развала, обслуживание тормозных систем, а также диагностику, ремонт и обслуживание электрических и электронных систем автомобиля.

Станция будет функционировать круглосуточно. Помимо частных автовладельцев, сервисный центр также будет обслуживать автомобили компании «Ситидрайв». На территории станции также расположен шоурум отдела продаж автомобилей с пробегом «Ситидрайв». Для удобства пользователей будет предоставлена возможность аренды автомобилей каршеринга прямо у выхода из СТО.

Кроме новой станции на Ярославском шоссе, «Ситидрайв» уже располагает тремя другими СТО — двумя в Москве и одной в Санкт-Петербурге. Общая площадь всех станций техобслуживания составляет более шесть тыс. квадратных метров, что позволяет обслуживать более 300 автомобилей в сутки.

«Мы уверены, что наш опыт в обслуживании большого автопарка и современное оборудование позволяет нам предоставлять услуги высокого качества для частных автовладельцев. Это логичный шаг в развитии нашей компании, который позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру», — сказал Денис Ким, исполнительный директор «Ситидрайв».