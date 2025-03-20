Разделы

Веб-сервисы
|

«Ситидрайв» начнет обслуживать физических лиц на своей новой станции технического обслуживания

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» открыл станцию технического обслуживания для частных автовладельцев и юридических лиц. Она расположена на территории действующего СТО «Ситидрайв» на Ярославском шоссе. Это первая площадка каршерингового сервиса, предоставляющая услуги для индивидуальных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Расширение спектра услуг и открытие СТО для частных автовладельцев стало возможным в результате развития операционной инфраструктуры компании. «Ситидрайв» накопил значительный опыт в обслуживании более 60 моделей автомобилей, среди которых заметную долю составляют китайские бренды.

Площадь производственного цеха и шоурума на новой станции составляет 1,6 тыс. квадратных метров, из которых 600 отведены для проведения сервисных услуг. Новое СТО на Ярославском шоссе оснащено шестью подъемниками, современным диагностическим оборудованием, сход-развалом и шиномонтажным оборудованием. Пользователям будет предложен широкий спектр услуг, включая стандартное техническое обслуживание, диагностику и общий ремонт, регулировку схода-развала, обслуживание тормозных систем, а также диагностику, ремонт и обслуживание электрических и электронных систем автомобиля.

Станция будет функционировать круглосуточно. Помимо частных автовладельцев, сервисный центр также будет обслуживать автомобили компании «Ситидрайв». На территории станции также расположен шоурум отдела продаж автомобилей с пробегом «Ситидрайв». Для удобства пользователей будет предоставлена возможность аренды автомобилей каршеринга прямо у выхода из СТО.

Кроме новой станции на Ярославском шоссе, «Ситидрайв» уже располагает тремя другими СТО — двумя в Москве и одной в Санкт-Петербурге. Общая площадь всех станций техобслуживания составляет более шесть тыс. квадратных метров, что позволяет обслуживать более 300 автомобилей в сутки.

«Мы уверены, что наш опыт в обслуживании большого автопарка и современное оборудование позволяет нам предоставлять услуги высокого качества для частных автовладельцев. Это логичный шаг в развитии нашей компании, который позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру», — сказал Денис Ким, исполнительный директор «Ситидрайв».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах

Сам пиши свой код. Виртуальный помощник программиста взбунтовался, отказался помогать разработчику и посоветовал учить матчасть

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще