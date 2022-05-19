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Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение

«Драйв» обновил «Профиль вождения»: каждый водитель увидит в приложении свой рейтинг (от 1 до 100) – чем лучше стиль вождения, тем он выше. Теперь можно посмотреть все статусы, от которых зависят условия использования сервиса, а самые аккуратные водители получат 10% кешбэк баллами «Плюса» – помимо «Драйва», тратить их можно в «Такси», «Еде», «Лавке», «Кинопоиске» и других сервисах «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В июне 2021 г. «Драйв» запустил новую модель анализа вождения, которая создает в приложении профиль каждого пользователя. Алгоритм анализирует последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать) по ряду ключевых факторов, влияющих на безопасность. Например, резкое вождение (резкое торможение и старт, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты) и превышение скорости. Каждое нарушение учитывается и имеет определенный вес. Анализируя комбинацию факторов, влияющих на безопасность, система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя — чем аккуратнее поездки, тем выше число. На данный момент порядка 90% водителей в «Драйве» водят плавно и аккуратно.

«Драйв» усовершенствовал алгоритм: теперь система учитывает еще большее количество факторов, создающих аварийные ситуации. Это стало возможным благодаря более быстрому сбору данных о стиле вождения – несколько десятков раз в секунду – с помощью телематики, установленной в каждую машину «Драйва». Например, сейчас алгоритм еще точнее фиксирует разные типы резких поворотов и торможений, а также агрессивных перестроений. Для определения резких ускорений используются данные с акселерометра и CAN-шины. Кроме того, теперь при определении стиля вождения учитываются индивидуальные характеристики каждого автомобиля.

Аналитики сервиса выяснили, что с момента запуска «Профиля вождения» за период с июня по январь (по сравнению с предыдущим полугодием) число резких ускорений уменьшилось на 49%, резких поворотов – почти на 29%, резких торможений – на 28%, а агрессивно перестраиваться стало на 31% меньше водителей сервиса.

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«Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В автопарке сервиса более 16 тыс. автомобилей разных марок: от Renault Kaptur и Volkswagen Polo до Audi A6 и Mercedes E200, электромобилей Nissan Leaf и минивэнов.

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